Ärzte warnen dringend vor Sets für Beschneidung

Kaufen ja, verwenden jein

Aber nur, weil man die Instrumente kaufen kann, darf man sie noch lange nicht verwenden. Egal, ob mit den Instrumenten des Übungssets oder mit professionellem Equipment: „Säuglinge dürfen nach dem Ärztegesetz nur von Ärzten beschnitten werden“, sagt Medizinrechtsexperte Gerhard Aigner vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Erwachsene dürfen sich allerdings rein rechtlich gesehen mit diesen Instrumenten selbst „operieren“. Beschneidungen bei Frauen und Mädchen sind übrigens generell verboten.