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Gefährliche DIY-Kits

Ärzte warnen dringend vor Sets für Beschneidung

Leben
19.03.2026 09:00
Mit diesem Set soll man Beschneidungen an einem Modell üben können.
Mit diesem Set soll man Beschneidungen an einem Modell üben können.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Im Internet werden Instrumente für Beschneidungen von Männern und Buben frei verkauft – und teils sogar als „DIY-Beschneidungssets“ vermarktet, wie eine Studie zeigt. Auch in Österreich können Laien solche Sets einfach so nach Hause bestellen. Mediziner warnen eindringlich davor!

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Mehrere Online-Shops – darunter auch ein sehr bekannter – verkaufen Sets, mit denen man die Beschneidung des Mannes üben kann. Sie verschicken ihre Produkte ohne Weiteres an österreichische Privatadressen. Andere Shops gehen noch einen Schritt weiter: Auf ihrer Webseite kann man Instrumente kaufen, die tatsächlich dafür gedacht sind, einen Buben oder Mann zu beschneiden – auch die werden ohne weitere Kontrollen an medizinische Laien verschickt.

Experte warnt eindringlich
Shahrokh Shariat von der Medizinischen Universität Wien kann gar nicht eindringlich genug davor warnen, dass Laien diese Instrumente benutzen. „Ein solches Set befähigt eine Privatperson unter keinen Umständen dazu, eine fachgerechte Beschneidung durchzuführen“, mahnt der Leiter der Universitätsklinik für Urologie der MedUni Wien und des AKH Wiens gegenüber der „Krone“.

Shahrokh Shariat rät Laien von „jeglichen Selbstversuchen“ mit den Beschneidungs-Sets ab.
Shahrokh Shariat rät Laien von „jeglichen Selbstversuchen“ mit den Beschneidungs-Sets ab.(Bild: feelimage.at || Felicitas Matern)

Bei so einer Operation, wie es auch die Beschneidung eine ist, kann viel schiefgehen. Aus seiner Sicht sei von „jeglichen Selbstversuchen“ von Laien „dringend abzuraten“, so Shariat. Denn diese seien kaum in der Lage dazu, eine Beschneidung an sich selbst – oder noch schlimmer an jemand anderem – unter sterilen Bedingungen und mit dem nötigen Fachwissen durchzuführen.

Die Beschneidung

  • Bei der Beschneidung wird die Penisvorhaut teilweise oder ganz entfernt.
  • Es gibt viele verschiedene Methoden, wie dieser Eingriff durchgeführt werden kann.
  • Eine von einem Arzt fachgerecht durchgeführte Beschneidung kann gesundheitliche Vorteile haben. Sie senkt laut Shariat etwa das Risiko für Eichel-Entzündungen und für die Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten wie HPV. 

Strengere Vorschriften nötig
Auch die in der Zeitschrift „Annals of Medicine“ veröffentlichte Studie kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Selbstbeschneidung ist gefährlich und es sollte strengere Vorschriften für den Online-Verkauf von Beschneidungssets geben – denn oft werden die Instrumente für die Selbstbeschneidung im Internet bestellt.

Die rechtliche Lage in Österreich ist allerdings nicht besonders streng: Privatpersonen dürfen sowohl Übungssets als auch professionelle Instrumente für die Beschneidung kaufen – auch von Web-Shops, die ihren Sitz nicht in der EU haben. Voraussetzung sei aber, dass die Produkte den EU-Richtlinien entsprechen, heißt es aus dem Gesundheitsministerium gegenüber der „Krone“. 

Das Übungs-Kit für Beschneidungen beinhaltet Handschuhe, ein Penis-Modell mit vier Vorhäuten, ...
Das Übungs-Kit für Beschneidungen beinhaltet Handschuhe, ein Penis-Modell mit vier Vorhäuten, Gleitgel, Gummiringe, ein Skalpell, mehrere Scheren und Pinzetten.(Bild: Imre Antal)

Für Privatpersonen sei es allerdings nahezu unmöglich, zu prüfen, ob die Produkte das CE-Kennzeichen und die EU-Konformitätserklärung vorweisen können, so das Ministerium. Doch der Käufer müsse sowieso nie mit Konsequenzen rechnen. Wenn die Regelungen nicht eingehalten werden, seien Hersteller und Händler haftbar.

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Kaufen ja, verwenden jein
Aber nur, weil man die Instrumente kaufen kann, darf man sie noch lange nicht verwenden. Egal, ob mit den Instrumenten des Übungssets oder mit professionellem Equipment: „Säuglinge dürfen nach dem Ärztegesetz nur von Ärzten beschnitten werden“, sagt Medizinrechtsexperte Gerhard Aigner vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin an der Universität Wien. Erwachsene dürfen sich allerdings rein rechtlich gesehen mit diesen Instrumenten selbst „operieren“. Beschneidungen bei Frauen und Mädchen sind übrigens generell verboten.

Sets haben wichtigen Zweck
Die Übungssets gibt es trotzdem aus gutem Grund: „Solche Modelle werden von Medizinstudierenden und angehenden Chirurgen genutzt“, sagt Shariat. Ein Arzt in Basisausbildung, der sein Medizinstudium gerade abgeschlossen hat, bestätigt das der „Krone“. Seine Universität habe für die Pflicht-Kurse Modelle zum Üben von Hautnähten zur Verfügung gestellt. Manche seiner Studienkollegen hätten sich aber auch privat Übungssets gekauft – womöglich sogar in einem Web-Shop.

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