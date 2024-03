Neuer Trend: Beschneidung beim erwachsenen Mann

Etwa jeder zehnte Mann in Österreich hat keine Vorhaut mehr, die normalerweise den Penis bedeckt. In den meisten Fällen erfolgte die Beschneidung bereits in sehr früher Kindheit, doch zunehmend entscheiden sich Männer für diesen Eingriff als Erwachsene. Die Meinungen dazu sind geteilt. Krone+ hat Dr. Franklin Kuehhas, Urologe in Wien, über die häufigsten Beweggründe und Erwartungen befragt.