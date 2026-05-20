Risiko machte sich für den Kapitän bezahlt

Um sorgenlosen Start

Dabei war der Enzesfelder (acht Tore, vier Assists) ansonsten regelmäßig. Wenngleich der Stürmer zuletzt oft mit der Joker-Rolle vorliebnehmen musste. „Natürlich will ich in der Startelf stehen – dafür kämpfe ich!“

Auch deswegen ist der Goalgetter in der Murstadt längst der Publikumsliebling schlechthin. Gespräche gab’s vor seinem letzten Vertragsjahr währenddessen noch keine. „Weil wir zuletzt ganz andere Sorgen hatten.“ Kann man so unterschreiben.



Kann der GAK auch Meister-Gruppe?

„Der Klub weiß aber, was er an mir hat, ich bin da völlig entspannt.“Entspannt läuft’s hoffentlich mal sportlich ab. Oder kann der GAK nur Abstiegskampf und Drama? „Normalerweise musst du in der Meistergruppe sein“, weiß der Knipser. „Wir brauchen nächste Saison endlich einen besseren Start, dann ist vieles leichter.“ Vor allem für seine Nerven...