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GAK-Klassenerhalt

Risiko machte sich für den Kapitän bezahlt

Bundesliga
20.05.2026 08:00
GAK-Kapitän Daniel Maderner jubelte über den Klassenerhalt.
GAK-Kapitän Daniel Maderner jubelte über den Klassenerhalt.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Der Niederösterreicher Daniel Maderner fixierte mit dem GAK nach einem 3:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Dabei ging der Kapitän wortwörtlich über die Schmerzgrenze...

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„Bei mir ging’s als Familienvater nicht mehr so lange, andere sind noch immer am Feiern, gleich weiter nach Mallorca geflogen“, lacht GAK-Kapitän Daniel Maderner nach dem Herzschlagfinale beziehungsweise dem Klassenerhalt mit dem GAK.

Klassenerhalt am letzten Spieltag
Erst am letzten Spieltag hatten die „Rotjacken“ ja im direkten Duell auswärts BW Linz mit einem klaren 3:0-Sieg in die 2. Liga geschickt. „Bist du narrisch, der Druck war unfassbar. Da ist viel Ballast von uns allen abgefallen“, blickt der 30-Jährige auf die letzten, turbulenten Wochen zurück.

Der Kapitän (am Ball) gab für den GAK alles.
Der Kapitän (am Ball) gab für den GAK alles.(Bild: GEPA)

Der Joker stach
„Nachdem wir in der Quali-Gruppe drei Siege eingefahren hatten, dachten wir eigentlich, dass wir durch wären, auf einmal ging’s auswärts um alles oder nichts.“ Mit Maderner. Der nach überstandenem Sehnenriss für sein Team ins Risiko ging und im Finish als Joker für den Endstand sorgte. 

„Jungs haben mich gebraucht“
„Meine Anwesenheit gab dem Team einen Push. Ich musste ein zweites MRT machen, schauen, ob es irgendwie geht. Die Jungs haben mich einfach gebraucht“, pfiff der Leithammel auf die Verletzungsgefahr. Der Routinier versichert: „Hätten wir den Sack davor früher zugemacht, wär ich nicht mehr dabei gewesen.“

Maderner ist in Graz eine absolute Identifikationsfigur.
Maderner ist in Graz eine absolute Identifikationsfigur.(Bild: GEPA)

Um sorgenlosen Start
Dabei war der Enzesfelder (acht Tore, vier Assists) ansonsten regelmäßig. Wenngleich der Stürmer zuletzt oft mit der Joker-Rolle vorliebnehmen musste. „Natürlich will ich in der Startelf stehen – dafür kämpfe ich!“
Auch deswegen ist der Goalgetter in der Murstadt längst der Publikumsliebling schlechthin. Gespräche gab’s vor seinem letzten Vertragsjahr währenddessen noch keine. „Weil wir zuletzt ganz andere Sorgen hatten.“ Kann man so unterschreiben. 

Kann der GAK auch Meister-Gruppe?
„Der Klub weiß aber, was er an mir hat, ich bin da völlig entspannt.“Entspannt läuft’s hoffentlich mal sportlich ab. Oder kann der GAK nur Abstiegskampf und Drama? „Normalerweise musst du in der Meistergruppe sein“, weiß der Knipser. „Wir brauchen nächste Saison endlich einen besseren Start, dann ist vieles leichter.“ Vor allem für seine Nerven...

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