Hitserie „Grey‘s Anatomy“ erhält ein Spin-Off

Die langjährige US-Arztserie „Grey‘s Anatomy“, die in einem fiktionalen Krankenhaus in der Westküstenmetropole Seattle spielt, erhält ein Serien-Spin-Off.
Die neue Serie sei in einem ländlichen Gebiet im Westen von Texas angesiedelt, gab das Produzententeam bekannt. Dieses medizinische Zentrum sei für Patienten die letzte Versorgungsstelle „vor dem meilenweiten Nirgendwo“.
„Grey‘s Anatomy“-Showrunnerin Meg Marinis kündigte in einer Mitteilung neue Charaktere und Geschichten an, mit ebenso viel „Herz, Gefühlen und Verbindungen“ wie es Fans von „Grey‘s Anatomy“ seit mehr als zwei Jahrzehnten schätzen würden.
Ellen Pompeo mit dabei?
„Grey“s Anatomy“-Serienschöpferin Shonda Rhimes ist gemeinsam mit Marinis und der US-Schauspielerin Ellen Pompeo als ausführende Produzentin an Bord.
Ob Pompeo in dem Spin-Off auch ihn ihrer „Grey“s Anatomy“-Rolle als Ärztin Meredith Grey auftreten wird, verrieten die Produzenten nicht. Denn über die Besetzung der noch titellosen Serie wurde zunächst nichts bekannt.
23. Staffel im Herbst
Die 2005 gestartete Serie „Grey“s Anatomy“ um das fiktionale Krankenhaus Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist laut den Produzenten die am längsten laufende Arztserie in der US-amerikanischen TV-Geschichte. Die 23. Staffel soll im kommenden Herbst auf Sendung gehen.
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