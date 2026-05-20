Gewinner-Lottoschein steckte 1 Jahr in Hosentasche

Der Mann sah diese Berichte und realisierte schließlich, dass er an dieser Tankstelle sein Glück probiert hatte – er stellte sein Haus auf den Kopf, um nach dem Schein zu suchen. Er fand tatsächlich das zerknitterte Gewinnerlos in einer Hosentasche und löste es ein: Der Gewinn von 5,9 Millionen US-Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) wäre nur wenige Tage später verfallen.