5,9 Mio. $ wert
Gewinner-Lottoschein steckte 1 Jahr in Hosentasche
Ein Glückspilz wurde in den USA beinahe zum Pechvogel: Denn der Mann hatte beim Lotto gewonnen, doch ahnte nichts davon. Der Gewinnerschein, der mehrere Millionen US-Dollar wert war, lag fast ein Jahr zerknüllt in einer Hosentasche und drohte, seine Gültigkeit zu verlieren. Gerade noch rechtzeitig wurde der Besitzer auf ihn aufmerksam gemacht.
Der Mann hatte an einer Tankstelle in New Jersey an der Pick-6-Lotterie teilgenommen, den Schein in seine Hosentasche gesteckt und dann vergessen. Denn die gezogenen Gewinnerzahlen hatte er nie mit seinen Tipps verglichen – so ahnte der Millionär in spe gar nichts von seinem bevorstehenden Reichtum.
Gewinner wurde in Medien gesucht
Nur durch einen Zufall wurde er darauf aufmerksam, dass er gewonnen hatte: Weil kurz vor der Einlösefrist noch niemand den Gewinn eingelöst hatte, berichteten US-Medien, dass das nicht eingelöste Los in einer Exxon-Tankstelle in Roseland gekauft wurde.
Der Mann sah diese Berichte und realisierte schließlich, dass er an dieser Tankstelle sein Glück probiert hatte – er stellte sein Haus auf den Kopf, um nach dem Schein zu suchen. Er fand tatsächlich das zerknitterte Gewinnerlos in einer Hosentasche und löste es ein: Der Gewinn von 5,9 Millionen US-Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) wäre nur wenige Tage später verfallen.
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