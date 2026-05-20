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5,9 Mio. $ wert

Gewinner-Lottoschein steckte 1 Jahr in Hosentasche

Ausland
20.05.2026 08:19
Symbolbild
Symbolbild(Bild: H.M – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Glückspilz wurde in den USA beinahe zum Pechvogel: Denn der Mann hatte beim Lotto gewonnen, doch ahnte nichts davon. Der Gewinnerschein, der mehrere Millionen US-Dollar wert war, lag fast ein Jahr zerknüllt in einer Hosentasche und drohte, seine Gültigkeit zu verlieren. Gerade noch rechtzeitig wurde der Besitzer auf ihn aufmerksam gemacht. 

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Der Mann hatte an einer Tankstelle in New Jersey an der Pick-6-Lotterie teilgenommen, den Schein in seine Hosentasche gesteckt und dann vergessen. Denn die gezogenen Gewinnerzahlen hatte er nie mit seinen Tipps verglichen – so ahnte der Millionär in spe gar nichts von seinem bevorstehenden Reichtum. 

Gewinner wurde in Medien gesucht
Nur durch einen Zufall wurde er darauf aufmerksam, dass er gewonnen hatte: Weil kurz vor der Einlösefrist noch niemand den Gewinn eingelöst hatte, berichteten US-Medien, dass das nicht eingelöste Los in einer Exxon-Tankstelle in Roseland gekauft wurde. 

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Der Mann sah diese Berichte und  realisierte schließlich, dass er an dieser Tankstelle sein Glück probiert hatte – er stellte sein Haus auf den Kopf, um nach dem Schein zu suchen. Er fand tatsächlich das zerknitterte Gewinnerlos in einer Hosentasche und löste es ein: Der Gewinn von 5,9 Millionen US-Dollar (rund 5,1 Millionen Euro) wäre nur wenige Tage später verfallen. 

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