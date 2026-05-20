Feuerwehr konnte Waldbrand gerade noch verhindern

Im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag konnten Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch einen Waldbrand verhindern. Ein Grünschnitthaufen brannte nahe einem Wald. Verletzt wurde niemand.
Kurz nach 22 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Wiesenbrand nach Schwöbing alarmiert. Da ein Wald an die betroffene Wiese angrenzt, veranlasste die Einsatzleitung noch während der Anfahrt die Nachalarmierung der Betriebsfeuerwehr Hönigsberg.
Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht die Wiese, sondern ein Grünschnitthaufen am Waldrand in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung der Flammen auf den Wald verhindern. Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden.
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