Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Via Anruf informiert

Nagelsmann streicht Ex-Stammspieler für die WM

Fußball International
20.05.2026 07:20
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann(Bild: AFP/JOHN THYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Er war noch Stammspieler im DFB-Team bei der EURO 2024 – nun streicht Bundestrainer Julian Nagelsmann Robert Andrich nach einer enttäuschenden Saison für die bevorstehende WM.

0 Kommentare

Wie RTL/ntv berichtet, hat Robert Andrich vor der Kadernominierung für die Weltmeisterschaft eine Absage von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhalten. Laut Informationen der „Bild“ informierte Nagelsmann den 31-Jährigen persönlich am Telefon über diese Entscheidung. Andrich reagierte demnach enttäuscht, richtete seinen Blick aber schnell wieder nach vorne. Sein neues Ziel ist die Europameisterschaft 2028.

Robert Andrich
Robert Andrich(Bild: APA/AFP/Tobias SCHWARZ)

Für den Kapitän von Bayer Leverkusen ist es der nächste Rückschlag nach einer ohnehin enttäuschenden Saison. Die „Werkself“ verpasste die Qualifikation für die Champions League und nun das Aus im Nationalteam.

Spielte jede Partie bei der Heim-EM 2024
Dabei galt Andrich unter Nagelsmann lange als fester Bestandteil der deutschen Elf. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte bisher 19 A-Länderspiele für Deutschland und stand bei der Heim-EM 2024 in jeder Partie auf dem Platz.

Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler allerdings kaum noch eine Rolle. Beim 1:0 gegen Nordirland in der WM-Qualifikation im Oktober 2025 kam er noch zu einem Kurzeinsatz. Sowohl bei den WM-Qualifikationsspielen im November als auch bei den Testspielen im März fehlte er hingegen komplett im Kader.

Bis zuletzt hatte Andrich noch auf eine Teilnahme gehofft. Nach dem 0:2 gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale sagte er bei Sky: „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut.“

Am Ende reichte es trotzdem nicht ...

Die Nominierung des DFB-WM-Kaders erfolgt am Donnerstag um 14:00 Uhr auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.05.2026 07:20
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Julian Nagelsmann
RTLBayer 04 Leverkusen
Europameisterschaft
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.458 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
116.972 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
87.310 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1545 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
633 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
602 mal kommentiert
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Mehr Fußball International
Liebes-Glück
Hat Barca-Star Lamine Yamal eine neue Freundin?
Hier im Video
Neymar bricht nach WM-Nominierung in Tränen aus
Via Anruf informiert
Nagelsmann streicht Ex-Stammspieler für die WM
UEFA greift durch
Schuldig! Lebenslange Sperre für Skandal-Coach
Sport Tv Logo
Peter Artner wird 60
„Da waren wir nur mit Polizeischutz unterwegs!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf