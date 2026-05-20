Nagelsmann streicht Ex-Stammspieler für die WM

Er war noch Stammspieler im DFB-Team bei der EURO 2024 – nun streicht Bundestrainer Julian Nagelsmann Robert Andrich nach einer enttäuschenden Saison für die bevorstehende WM.
Wie RTL/ntv berichtet, hat Robert Andrich vor der Kadernominierung für die Weltmeisterschaft eine Absage von Bundestrainer Julian Nagelsmann erhalten. Laut Informationen der „Bild“ informierte Nagelsmann den 31-Jährigen persönlich am Telefon über diese Entscheidung. Andrich reagierte demnach enttäuscht, richtete seinen Blick aber schnell wieder nach vorne. Sein neues Ziel ist die Europameisterschaft 2028.
Für den Kapitän von Bayer Leverkusen ist es der nächste Rückschlag nach einer ohnehin enttäuschenden Saison. Die „Werkself“ verpasste die Qualifikation für die Champions League und nun das Aus im Nationalteam.
Spielte jede Partie bei der Heim-EM 2024
Dabei galt Andrich unter Nagelsmann lange als fester Bestandteil der deutschen Elf. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte bisher 19 A-Länderspiele für Deutschland und stand bei der Heim-EM 2024 in jeder Partie auf dem Platz.
Zuletzt spielte der Mittelfeldspieler allerdings kaum noch eine Rolle. Beim 1:0 gegen Nordirland in der WM-Qualifikation im Oktober 2025 kam er noch zu einem Kurzeinsatz. Sowohl bei den WM-Qualifikationsspielen im November als auch bei den Testspielen im März fehlte er hingegen komplett im Kader.
Bis zuletzt hatte Andrich noch auf eine Teilnahme gehofft. Nach dem 0:2 gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale sagte er bei Sky: „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will dabei sein und ich habe etwas, was einer Gruppe sehr guttut.“
Am Ende reichte es trotzdem nicht ...
Die Nominierung des DFB-WM-Kaders erfolgt am Donnerstag um 14:00 Uhr auf einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt.
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