Wie das Frühstück die heimischen Imker retten soll

32.000 Imker gibt es österreichweit, 5000 von ihnen in der Steiermark. Der Weltbienentag am Mittwoch soll an ihre Bedeutung erinnern. Ab Juni müssen Hersteller genaue Angaben zur Herkunft ihrer Produkte geben – eine Chance für regionalen Honig.
Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch – das wusste angeblich schon Nobelpreisträger Albert Einstein. Abermillionen Bienen sind in den vergangenen Jahren einfach verschwunden. Die Wissenschaft fand bisher keine Erklärung dafür.
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