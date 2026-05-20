Schuldig! Lebenslange Sperre für Skandal-Coach

Videomaterial beschlagnahmt

Er wurde im September 2023 festgenommen. Besonders schockierend: Bei Vlachovsky wurde zusätzlich Material mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern gefunden. Laut Angaben der Spielergewerkschaft FIFPRO erfuhren die betroffenen Spielerinnen erst nach der Festnahme von den Aufnahmen. Die Kamera soll in einem Rucksack versteckt gewesen sein. Die jüngste Betroffene war erst 17 Jahre alt. FIFPRO begrüßte die UEFA-Entscheidung und erklärte: „Dieses Ergebnis sendet eine starke und notwendige Botschaft, dass missbräuchliches und unangemessenes Verhalten im Fußball keinen Platz hat.“