Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UEFA greift durch

Schuldig! Lebenslange Sperre für Skandal-Coach

Fußball International
20.05.2026 07:05
Petr Vlachovsky
Petr Vlachovsky(Bild: AP/Dalibor Gluck)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Harte Strafe nach einem erschütternden Skandal! Die UEFA hat den früheren tschechischen Trainer Petr Vlachovsky lebenslang gesperrt.

0 Kommentare

Wie die UEFA am Dienstag mitteilte, darf Vlachovsky laut Entscheidung der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) „auf Lebenszeit keinerlei fußballbezogene Tätigkeit ausüben“.

Heimliche Aufnahmen in Duschen und Umkleiden
Vlachovsky war bereits im vergangenen Jahr von einem tschechischen Gericht verurteilt worden. Der ehemalige Trainer wurde schuldig gesprochen, über einen Zeitraum von vier Jahren heimlich Videoaufnahmen von insgesamt 14 Spielerinnen gemacht zu haben – unter anderem in Umkleiden und Duschen.

Das Gericht verhängte eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung sowie ein fünfjähriges Berufsverbot. Die UEFA forderte nun zusätzlich den Weltverband FIFA auf, die Sperre weltweit anzuerkennen. Gleichzeitig wurde der tschechische Verband angewiesen, Vlachovsky die Trainerlizenz zu entziehen.

Der Coach hatte fast 15 Jahre lang die Mädchen- und Frauenteams des Erstligisten 1. FC Slovácko betreut.

Videomaterial beschlagnahmt
Er wurde im September 2023 festgenommen. Besonders schockierend: Bei Vlachovsky wurde zusätzlich Material mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern gefunden. Laut Angaben der Spielergewerkschaft FIFPRO erfuhren die betroffenen Spielerinnen erst nach der Festnahme von den Aufnahmen. Die Kamera soll in einem Rucksack versteckt gewesen sein. Die jüngste Betroffene war erst 17 Jahre alt. FIFPRO begrüßte die UEFA-Entscheidung und erklärte: „Dieses Ergebnis sendet eine starke und notwendige Botschaft, dass missbräuchliches und unangemessenes Verhalten im Fußball keinen Platz hat.“

Vlachovsky trainierte zuvor unter anderem die tschechische U19-Frauennationalmannschaft und war einst sogar als bester Frauentrainer des Landes ausgezeichnet worden. Nun ist seine Karriere endgültig beendet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.05.2026 07:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sperre
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
207.458 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
116.972 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
87.310 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1545 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
633 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
602 mal kommentiert
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Mehr Fußball International
Liebes-Glück
Hat Barca-Star Lamine Yamal eine neue Freundin?
Hier im Video
Neymar bricht nach WM-Nominierung in Tränen aus
Via Anruf informiert
Nagelsmann streicht Ex-Stammspieler für die WM
UEFA greift durch
Schuldig! Lebenslange Sperre für Skandal-Coach
Sport Tv Logo
Peter Artner wird 60
„Da waren wir nur mit Polizeischutz unterwegs!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf