„Wer arbeiten kann, soll auch arbeiten gehen!“

Wichtig für Vertrauen in Rechtsstaat

Das soziale Auffangnetz soll jedoch kein Ersatz für Erwerbstätigkeit sein, stellt VP-Klubobmann Wolf klar: „Die Mindestsicherung steht für Unterstützung in Notlagen. Wer aber arbeiten kann, soll auch arbeiten gehen. Die Reform setzt hier wirksame Anreize. Gleichzeitig schaffen wir strengere Zugangsvoraussetzungen und klare Sanktionen. Das ist auch für das langfristige Vertrauen in den Sozialstaat wichtig: Wie in Notlagen geholfen wird, muss für arbeitende Menschen fair und nachvollziehbar sein.“