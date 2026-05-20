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Laut NATO:

USA ziehen weitere Truppen aus Europa ab

Außenpolitik
20.05.2026 08:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Angaben der NATO werden die USA in den kommenden Jahren weitere Truppe aus Europa abziehen. US-Vizepräsident JD Vance bevorzugt es, über „Umschichtungen“ zu sprechen.

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„Da der europäische Pfeiler des Bündnisses stärker wird, ermöglicht dies den USA, ihre Präsenz in Europa zu reduzieren und sich darauf zu beschränken, nur jene entscheidenden Fähigkeiten bereitzustellen, die die Verbündeten bisher noch nicht selbst bereitstellen können“, teilte der oberste NATO-Kommandant, US-General Alexus Grynkewich, am Dienstag mit. Einen Zeitplan könne er nicht nennen, so Grynkewich. Es werde sich um einen „fortlaufenden Prozess über mehrere Jahre hinweg“ handeln.

Vance: „Glaube nicht, dass das für Europa schlecht ist“
Eine geplante Verlegung von 4000 US-Soldaten nach Polen verzögert sich nach Angaben von US-Vizepräsident Vance. Es handle sich dabei jedoch nicht um einen Truppenabbau in Europa, sagte Vance vor Journalisten im Weißen Haus. Die USA wollten lediglich Ressourcen so umschichten, dass die Sicherheit der USA maximiert werde.

Verladung eines US-Panzers in Rumänien
Verladung eines US-Panzers in Rumänien(Bild: AFP/DANIEL MIHAILESCU)

„Ich glaube nicht, dass das für Europa schlecht ist“, sagte er. Zugleich fordert Vance die Europäer auf, mehr Verantwortung für die gemeinsame Verteidigung zu übernehmen. Berichte über die geänderten Pläne sind bei US-Abgeordneten auf scharfe Kritik gestoßen. Sie fürchten, dass US-Präsident Donald Trump Verbündete im Stich lassen könnte.

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