USA ziehen weitere Truppen aus Europa ab

„Da der europäische Pfeiler des Bündnisses stärker wird, ermöglicht dies den USA, ihre Präsenz in Europa zu reduzieren und sich darauf zu beschränken, nur jene entscheidenden Fähigkeiten bereitzustellen, die die Verbündeten bisher noch nicht selbst bereitstellen können“, teilte der oberste NATO-Kommandant, US-General Alexus Grynkewich, am Dienstag mit. Einen Zeitplan könne er nicht nennen, so Grynkewich. Es werde sich um einen „fortlaufenden Prozess über mehrere Jahre hinweg“ handeln.