USA ziehen weitere Truppen aus Europa ab

Nach Angaben der NATO werden die USA in den kommenden Jahren weitere Truppe aus Europa abziehen. US-Vizepräsident JD Vance bevorzugt es, über „Umschichtungen“ zu sprechen.
„Da der europäische Pfeiler des Bündnisses stärker wird, ermöglicht dies den USA, ihre Präsenz in Europa zu reduzieren und sich darauf zu beschränken, nur jene entscheidenden Fähigkeiten bereitzustellen, die die Verbündeten bisher noch nicht selbst bereitstellen können“, teilte der oberste NATO-Kommandant, US-General Alexus Grynkewich, am Dienstag mit. Einen Zeitplan könne er nicht nennen, so Grynkewich. Es werde sich um einen „fortlaufenden Prozess über mehrere Jahre hinweg“ handeln.
Vance: „Glaube nicht, dass das für Europa schlecht ist“
Eine geplante Verlegung von 4000 US-Soldaten nach Polen verzögert sich nach Angaben von US-Vizepräsident Vance. Es handle sich dabei jedoch nicht um einen Truppenabbau in Europa, sagte Vance vor Journalisten im Weißen Haus. Die USA wollten lediglich Ressourcen so umschichten, dass die Sicherheit der USA maximiert werde.
„Ich glaube nicht, dass das für Europa schlecht ist“, sagte er. Zugleich fordert Vance die Europäer auf, mehr Verantwortung für die gemeinsame Verteidigung zu übernehmen. Berichte über die geänderten Pläne sind bei US-Abgeordneten auf scharfe Kritik gestoßen. Sie fürchten, dass US-Präsident Donald Trump Verbündete im Stich lassen könnte.
Truppenabzug aus Deutschland nach Merz-Kritik
Die USA haben etwa 80.000 Soldaten in Europa stationiert. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hatte jüngst angekündigt, etwa 5000 Soldaten oder auch deutlich mehr aus Deutschland abzuziehen. Vorausgegangen war Kritik von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz an der US-Strategie im Iran-Krieg.
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