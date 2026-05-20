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Für WM wurde Kegel-Bahn in Tennis-Halle errichtet

Sport-Mix
20.05.2026 07:08
Obmann Werner Daberto vor den eigens aufgebauten WM-Bahnen in der Stanser Tennis-Halle.
Obmann Werner Daberto vor den eigens aufgebauten WM-Bahnen in der Stanser Tennis-Halle.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Julia Kröpfl
Von Julia Kröpfl

Ein kleiner Schwazer Verein führt eine Kegel-WM durch. Rund 350 Sportler aus 19 Nationen reisen für die Titelkämpfe nach Tirol. Für die Veranstaltung wurde extra eine Acht-Bahnen-Anlage in einer Tennis-Halle errichtet. 

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Tirol ist ab Mittwoch der Mittelpunkt der großen Kegel-Welt. 36 Jahre nach den ersten Titelkämpfen in Innsbruck findet zum zweiten Mal hierzulande eine Kegel-Weltmeisterschaft statt.

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