Rätsel um massenhaftes Fischsterben in der Lobau

Big-Air-Finale LIVE: Gasser greift in den Schnee
Olympia im Ticker
Am Wochenende entdeckten Passanten Hunderte tote Fische in der Unteren Lobau. Sie hegen einen starken Verdacht, warum es zu dem Massensterben gekommen ist. Der „Pächter“ und die Stadt Wien halten einen anderen Auslöser für wahrscheinlich ...
Entsetzen bei Fußgehern und Sportlern am Wochenende. In der Oberen Lobau haben „Krone“-Leser eine Reihe von toten Fischen im Wasser entdeckt. Die Tiere trieben leblos im kühlen Nass. Ein Passant filmte das Drama.
