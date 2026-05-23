Mann (23) auf offener Straße mit Messer attackiert

Eintreffende Polizeibeamte leisteten Erste Hilfe bis die Berufsrettung Wien die Erstversorgung der Verletzten übernahm. Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt eine Verletzung im Bereich der Oberlippe. Eine Fahndung nach den unbekannten Männern verlief negativ. Die Ermittlungen sind im Gange.