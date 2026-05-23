Liebeserklärung an die Stadt und Wiener Originale

Zahlreiche Konzerte

Kulturliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten. Am Sonntag präsentieren sich die Wiener Tanzschulen von 17 bis 18 Uhr auf der Bühne. Um 20.15 Uhr heißt es „Musical meets Song Contest“. Am Montag sind u.a. Anna Buchegger (14.40 Uhr) und Laurenz Nikolaus (16 Uhr) zu sehen. Auf der Wienerlied-Bühne ist am Sonntag ab 19.30 Uhr Mitsingen mit Herbert Zotti und Koschelu & Bäuml angesagt, am Montag bringt die Wiener Tschuschenkapelle ab 17 Uhr Schwung auf den Platz.