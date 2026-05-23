Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wienliebe-Festival

Liebeserklärung an die Stadt und Wiener Originale

Wien
23.05.2026 19:00
Wien zelebriert die Liebe zur Stadt.
Wien zelebriert die Liebe zur Stadt.(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Wien, Wien, nur du allein, sollst die Stadt meiner Träume sein – was die Stadt so besonders macht, zeigt das Wienliebe-Festival. Und zwei Wiener Originale wurden von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

0 Kommentare

Noch bis Montag dreht sich am Rathausplatz alles um Wien. Gäste des Wienliebe-Festivals dürfen sich auf ein Rendezvous mit der Stadt freuen, bei dem Genuss, Geselligkeit und Gemütlichkeit im Vordergrund stehen.

Wiener Schmäh als Schmuckstück.
Wiener Schmäh als Schmuckstück.(Bild: Peter Tomschi)

„Ich liebe die Stadt und bin froh, hier zu wohnen. Und das Festival zollt dem Tribut“, so Besucherin Stefanie G. Geboten wird auch so einiges. Zu klassischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel und Kaiserschmarren zeigen auch Betriebe abseits der Gastronomie, was Wien ausmacht.

Das nicht grantige Punschkatzerl
Christine Bellersen-Kühn hat das Punschkatzerl erfunden. „Das ist ein Wiener Original, nur nicht so grantig“, schmunzelt sie. Seit drei Jahren entwirft sie Polster, T-Shirts und Ohrringe in dem Design. „Einen schöneren Arbeitsplatz als mitten am Rathausplatz kann man sich nicht vorstellen“, so Bellersen-Kühn.

(Bild: Peter Tomschi)
(Bild: Peter Tomschi)
(Bild: Peter Tomschi)
(Bild: Peter Tomschi)

Ebenfalls vertreten sind Rebel Candy Hearts, die Ohrringe, Ringe und Ketten in Form von Herzzuckerl mit Wiener Schmäh entwerfen. „Oida“, „Bussi“ und „Funsn“ sind nur einige der Wiener Ausdrücke, die darauf abgebildet werden, denn: „Wir wollen charmant und ironisch den Wiener Dialekt reanimieren“.

Zwei Wiener Originale geehrt
Im Rahmen der Eröffnung wurden die Kult-Kicker Hans Krankl und Herbert Prohaska mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land und die Stadt Wien von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ausgezeichnet. „Die beiden sind Wiener Originale, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht, sondern auch die Identität dieser Stadt maßgeblich mitgeprägt haben“, so Ludwig.

Lesen Sie auch:
Wien feiert Wien am Rathausplatz.
#wienliebe Festival
Von Stelze bis Strudel: Wien feiert seine Vielfalt
18.09.2025
Mitten im ESC-Trubel
„Wienliebe“: Diese Produkte rocken Song Contest
14.05.2026

Zahlreiche Konzerte
Kulturliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten. Am Sonntag präsentieren sich die Wiener Tanzschulen von 17 bis 18 Uhr auf der Bühne. Um 20.15 Uhr heißt es „Musical meets Song Contest“. Am Montag sind u.a. Anna Buchegger (14.40 Uhr) und Laurenz Nikolaus (16 Uhr) zu sehen. Auf der Wienerlied-Bühne ist am Sonntag ab 19.30 Uhr Mitsingen mit Herbert Zotti und Koschelu & Bäuml angesagt, am Montag bringt die Wiener Tschuschenkapelle ab 17 Uhr Schwung auf den Platz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
15° / 26°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
14° / 26°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
14° / 26°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
14° / 26°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
14° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
169.956 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
117.852 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
102.485 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1008 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
614 mal kommentiert
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Außenpolitik
Europarat will Menschenrechte bei Asyl anpassen
564 mal kommentiert
Beim Europa-Forum in der Wachau ließ Bundeskanzler Stocker mit Andeutungen rund um die ...
Mehr Wien
Wienliebe-Festival
Liebeserklärung an die Stadt und Wiener Originale
Saisonauftakt AFLE
LIVE: Dreifach-Premiere der Vikings gegen Berlin
Schwere Kopfverletzung
In Lebensgefahr! Bub (3) in Wien von Auto erfasst
In Wien ist viel los
Ein Festivalreigen bis in den Herbst hinein
Remis gegen Salzburg
Double muss warten: Austria-Frauen verpassen Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf