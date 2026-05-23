Liebeserklärung an die Stadt und Wiener Originale

Wien, Wien, nur du allein, sollst die Stadt meiner Träume sein – was die Stadt so besonders macht, zeigt das Wienliebe-Festival. Und zwei Wiener Originale wurden von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.
Noch bis Montag dreht sich am Rathausplatz alles um Wien. Gäste des Wienliebe-Festivals dürfen sich auf ein Rendezvous mit der Stadt freuen, bei dem Genuss, Geselligkeit und Gemütlichkeit im Vordergrund stehen.
„Ich liebe die Stadt und bin froh, hier zu wohnen. Und das Festival zollt dem Tribut“, so Besucherin Stefanie G. Geboten wird auch so einiges. Zu klassischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel und Kaiserschmarren zeigen auch Betriebe abseits der Gastronomie, was Wien ausmacht.
Das nicht grantige Punschkatzerl
Christine Bellersen-Kühn hat das Punschkatzerl erfunden. „Das ist ein Wiener Original, nur nicht so grantig“, schmunzelt sie. Seit drei Jahren entwirft sie Polster, T-Shirts und Ohrringe in dem Design. „Einen schöneren Arbeitsplatz als mitten am Rathausplatz kann man sich nicht vorstellen“, so Bellersen-Kühn.
Ebenfalls vertreten sind Rebel Candy Hearts, die Ohrringe, Ringe und Ketten in Form von Herzzuckerl mit Wiener Schmäh entwerfen. „Oida“, „Bussi“ und „Funsn“ sind nur einige der Wiener Ausdrücke, die darauf abgebildet werden, denn: „Wir wollen charmant und ironisch den Wiener Dialekt reanimieren“.
Zwei Wiener Originale geehrt
Im Rahmen der Eröffnung wurden die Kult-Kicker Hans Krankl und Herbert Prohaska mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land und die Stadt Wien von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ausgezeichnet. „Die beiden sind Wiener Originale, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur sportliche Höchstleistungen erbracht, sondern auch die Identität dieser Stadt maßgeblich mitgeprägt haben“, so Ludwig.
Zahlreiche Konzerte
Kulturliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten. Am Sonntag präsentieren sich die Wiener Tanzschulen von 17 bis 18 Uhr auf der Bühne. Um 20.15 Uhr heißt es „Musical meets Song Contest“. Am Montag sind u.a. Anna Buchegger (14.40 Uhr) und Laurenz Nikolaus (16 Uhr) zu sehen. Auf der Wienerlied-Bühne ist am Sonntag ab 19.30 Uhr Mitsingen mit Herbert Zotti und Koschelu & Bäuml angesagt, am Montag bringt die Wiener Tschuschenkapelle ab 17 Uhr Schwung auf den Platz.
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