Ein Festivalreigen bis in den Herbst hinein

Das erste Schlagerfest im Prater, die bekannten Afrika Tage und viele weitere Events auf der Donauinsel – bis in den Herbst wird es in Wien nicht langweilig.
Nach dem Eurovision Song Contest ist vor der Festivalsaison: Mit den warmen Temperaturen starten die Freiluftveranstaltungen. Nach dem Wienliebe Festival geht es am Rathausplatz mit dem Filmfestival weiter.
Von 4. Juli bis 2. September locken täglich internationale Kulinarik und Musikfilm-Highlights täglich und bei freiem Eintritt zahlreiche Besucher an.
Davor findet am 5. und 6. Juni am Rondeau mitten im Prater das erste Schlagerhitfeuerwerk statt. Mit dabei sind Jazz Gitti, Die jungen Wölfe, Angie uvm. Durch das Programm führen Berny Schremmer und Pablo Grande.
Von 3. bis 5. Juli verwandelt sich die Donauinsel wieder in Europas größtes Open-Air-Festival. Zum 43. Mal wird das Donauinselfest gefeiert.
Am selben Ort besticht das Donauinsel Open Air heuer wieder mit Weltstars wie Rita Ora (23. Juli) und Roxette (22. Juli). Ebenfalls am Programm: 80s- und 90s-Festival sowie Ballermann und Millenium Beats.
Lebensfreude und kulinarische Genüsse warten von 14. bis 24. August ebenfalls auf der Donauinsel bei den Afrika Tagen – Basar inklusive.
Am 12. und 13. September sind schließlich beim ernte.dank.festival die Weinviertler zu Gast am Rathausplatz.
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