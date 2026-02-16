ÖSV-Trainer Widhölzl: „Das tut irrsinnig gut!“

„Wir sind immer positiv geblieben!“

„Der Druck war natürlich schon groß, wenn es nicht läuft, wird er immer mehr, und jeder macht sich Gedanken. Aber wir haben gekämpft bis zum Schluss.“ Seine Truppe habe sich zum Glück nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Wir sind immer positiv geblieben und haben ruhig weitergearbeitet. Es ist gut, dass das Team auch in schwierigen Zeiten so zusammensteht.“