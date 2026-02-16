13 Kindergärten vor dem Aus, 760 Kinder betroffen!

Ein verheerendes Bild zeichnete zuletzt der Bericht des Stadtrechnungshofs über den Umgang privater Kindergärten mit ihrer Haupteinnahmequelle: den Förderungen der Stadt. Private Anschaffungen, In-sich-Geschäfte, strikt innerhalb einer Familie aufgeteilte Chefetagen, Indizien für hochgeschraubte Zahlen der Kinder in den Einrichtungen und im besten Fall „nur“ mangelhafte Buchführung waren bloß einige der Kritikpunkte. Nun reagiert die Stadt.