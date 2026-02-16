Vorteilswelt
Wien dreht Geldhahn zu

13 Kindergärten vor dem Aus, 760 Kinder betroffen!

16.02.2026 19:00
Vom Kindergarten-Multi bis zu kleinen Kindergruppen-Vereinen finden sich elementarpädagogische Einrichtungen aller Arten auf der Liste.
Vom Kindergarten-Multi bis zu kleinen Kindergruppen-Vereinen finden sich elementarpädagogische Einrichtungen aller Arten auf der Liste.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Nach dem Stadtrechnungshofbericht über zwielichtige Wiener Kindergartenbetreiber zeigt das Rathaus demonstrativ eine harte Hand: Acht Betreiber mit insgesamt 13 Standorten verlieren die städtische Finanzierung. Die Stadt will bei der Suche nach Ersatzplätzen für die 760 betroffenen Kinder helfen.

Ein verheerendes Bild zeichnete zuletzt der Bericht des Stadtrechnungshofs über den Umgang privater Kindergärten mit ihrer Haupteinnahmequelle: den Förderungen der Stadt. Private Anschaffungen, In-sich-Geschäfte, strikt innerhalb einer Familie aufgeteilte Chefetagen, Indizien für hochgeschraubte Zahlen der Kinder in den Einrichtungen und im besten Fall „nur“ mangelhafte Buchführung waren bloß einige der Kritikpunkte. Nun reagiert die Stadt.

16.02.2026 19:00
Wien
