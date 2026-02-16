Vorteilswelt
Dank Traum-Kür

Japaner Miura/Kihara holen Eiskunstlauf-Paar-Gold

Olympia
16.02.2026 23:36
Riku Miura/Ryuichi Kihara
Riku Miura/Ryuichi Kihara(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einer beeindruckenden Aufholjagd und einer Traum-Kür haben sich die japanischen Eiskunstläufer Riku Miura/Ryuichi Kihara mit 231,24 Punkten den Olympia-Sieg im Paar-Bewerb geholt!

0 Kommentare

Die Weltmeister fingen noch Anastasia Metelkina/Luka Berulava aus Georgien (221,75) ab, Bronze ging an das deutsche Duo Minerva Hase/Nikita Volodin.

Miura/Kihara, die nach dem Kurzprogramm nur auf Platz fünf gelegen waren, sorgten für Japans erstes Olympia-Gold im Paarlauf.

Olympia
16.02.2026 23:36
