Japaner Miura/Kihara holen Eiskunstlauf-Paar-Gold
Dank Traum-Kür
Mit einer beeindruckenden Aufholjagd und einer Traum-Kür haben sich die japanischen Eiskunstläufer Riku Miura/Ryuichi Kihara mit 231,24 Punkten den Olympia-Sieg im Paar-Bewerb geholt!
Die Weltmeister fingen noch Anastasia Metelkina/Luka Berulava aus Georgien (221,75) ab, Bronze ging an das deutsche Duo Minerva Hase/Nikita Volodin.
Miura/Kihara, die nach dem Kurzprogramm nur auf Platz fünf gelegen waren, sorgten für Japans erstes Olympia-Gold im Paarlauf.
