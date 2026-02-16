Big-Air-Finale mit Lara Wolf ab 19.30 Uhr LIVE

„Ich bin so erleichtert, dass ich zwei gute Sprünge runtergebracht habe“, sagte eine sehr zufriedene Wolf. „Die Quali ist richtig zach zum Fahren, weil man nicht genau weiß, was die anderen zeigen.“ Vor ihrem letzten von drei Läufen war die 25-Jährige im Livigno Snow Park unter Druck gestanden, sie schaffte es aber letztlich souverän ins Finale. In diesem hat sie ein klares Motto. „All-in. Ich gehöre da her und ich hol mir das“, kündigte Wolf an, die noch nicht ihre riskantesten Tricks gezeigt hat.