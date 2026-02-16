Big-Air-Finale mit Lara Wolf ab 19.30 Uhr LIVE

Heute geht bei den Olympischen Spielen das Big-Air-Finale mit Lara Wolf über die Bühne. Um 19.30 Uhr geht es los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Freeskierin Lara Wolf hat die Qualifikationshürde des Big-Air-Bewerbs bei den Olympischen Spielen am Samstag sicher gemeistert. In Livigno erreichte die Tirolerin mit 160,25 Punkten als Achte das Finale der besten zwölf, das heute (19.30 Uhr) über die Bühne geht. Den Ton gaben die Kanadierin Megan Oldham (171,75), Eileen Gu aus China (170,75) und die Schweizer Slopestyle-Gewinnerin Mathilde Gremaud (169) an.
„Ich bin so erleichtert, dass ich zwei gute Sprünge runtergebracht habe“, sagte eine sehr zufriedene Wolf. „Die Quali ist richtig zach zum Fahren, weil man nicht genau weiß, was die anderen zeigen.“ Vor ihrem letzten von drei Läufen war die 25-Jährige im Livigno Snow Park unter Druck gestanden, sie schaffte es aber letztlich souverän ins Finale. In diesem hat sie ein klares Motto. „All-in. Ich gehöre da her und ich hol mir das“, kündigte Wolf an, die noch nicht ihre riskantesten Tricks gezeigt hat.
