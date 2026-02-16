Narzisst, Sadist: Jeffrey Epsteins Psychogramm

Präsidenten, Models, Millionäre, Royals, Wissenschafter – sie alle suchten die Nähe zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Psychiater Reinhard Haller erklärt, woher diese Faszination für den Amerikaner kommt.
Kaum eine Woche vergeht, in der ein neuer Skandal rund um Jeffrey Epstein veröffentlicht wird. Die Liste an Prominenten, die mit dem Sexualstraftäter in Kontakt waren, scheint endlos zu sein. Das US-Justizministerium veröffentlichte bisher 3,5 Millionen Seiten rund um den Fall. Darunter 180.000 Bilder und über 2000 Videos.
Darauf zu sehen: Ex-Prinz Andrew, wie er über einer jungen Frau kniet, Ex-US-Präsident Bill Clinton im Whirlpool oder mit einer jungen Frau am Schoß. Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit taucht über tausendmal in den Dokumenten auf. Als „peinlich“ beschreibt sie ihre Lage. Als „Fehler“ bezeichnet Microsoft-Gründer Bill Gates die Bekanntschaft mit Epstein. Auch Supermodel Naomi Campbell wollte im damaligen Scheinwerferlicht des Milliardärs sein. Wieso wirkte er wie ein Magnet auf so viele Promis?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.