Narzisst, Sadist: Jeffrey Epsteins Psychogramm

Darauf zu sehen: Ex-Prinz Andrew, wie er über einer jungen Frau kniet, Ex-US-Präsident Bill Clinton im Whirlpool oder mit einer jungen Frau am Schoß. Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit taucht über tausendmal in den Dokumenten auf. Als „peinlich“ beschreibt sie ihre Lage. Als „Fehler“ bezeichnet Microsoft-Gründer Bill Gates die Bekanntschaft mit Epstein. Auch Supermodel Naomi Campbell wollte im damaligen Scheinwerferlicht des Milliardärs sein. Wieso wirkte er wie ein Magnet auf so viele Promis?