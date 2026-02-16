Aufrüstung: Österreich will mehr Schulden machen

Österreich sei im Moment dabei, seine Verteidigungsausgaben „sehr, sehr maßvoll auszuweiten“, sagte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Montag vor dem Eurogruppen-Treffen. Es gehe um ein paar Hundert Millionen Euro pro Jahr. „Wir hätten auch gar nicht die Budgetmittel, sehr viel mehr zu investieren in unsere Verteidigung. Aber wir haben etwas mehr Flexibilität durch diese Ausweichklausel, und die wollen wir uns einfach eröffnen“, sagte der Minister weiter. Es sei nicht so zu interpretieren, dass „wir Schwierigkeiten hätten, die Fiskalkriterien zu erfüllen“.