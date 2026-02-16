Vorteilswelt
Derby-Desaster

Rapid ist nicht nur bei den eigenen „Fans“ hilflos

Bundesliga
16.02.2026 18:30
Der Fan-Frust entlud sich mit Bengalen und Raketen.
Der Fan-Frust entlud sich mit Bengalen und Raketen.
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Der Schaden ist angerichtet, irreparabel: Auf Rapid kommen nach dem Derby-Skandal wieder Geldstrafen und Sektorensperren zu. Für rauchende Köpfe sorgte aber auch die Mannschaft. Die Veränderungen von Trainer Hoff Thorup fruchten nicht, im Gegenteil. Kapitän Seidl und Co. sind völlig verunsichert. Der Däne stellt sich noch schützend vor seine Spieler ...

Die Anzeige bei der Bundesliga ist eingetrudelt, eine Woche bleibt Rapid Zeit für eine (persönliche) Stellungnahme, nächsten Montag wird der Senat 1 tagen ...

Bundesliga
16.02.2026 18:30
