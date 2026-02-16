Rapid ist nicht nur bei den eigenen „Fans“ hilflos

Der Schaden ist angerichtet, irreparabel: Auf Rapid kommen nach dem Derby-Skandal wieder Geldstrafen und Sektorensperren zu. Für rauchende Köpfe sorgte aber auch die Mannschaft. Die Veränderungen von Trainer Hoff Thorup fruchten nicht, im Gegenteil. Kapitän Seidl und Co. sind völlig verunsichert. Der Däne stellt sich noch schützend vor seine Spieler ...