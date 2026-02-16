Adelige protestieren gegen „unästhetischen“ Neubau

„Ohne Freiflächen verliert auch das Gebaute an Wert. Der Kapitalismus ist heute weitaus aggressiver als früher, als ein Teil der Gewinne noch zugunsten der Gemeinschaft umverteilt wurde. Und anders als früher fehlt heute oft die Politik, die in der Lage ist, die wilden Instinkte der Wirtschaft zu zügeln“, sagte Budini Gattai, der als Sprecher der adeligen Protestierenden auftritt. Das Immobilienprojekt sei wichtig, um das Areal aufzuwerten, entgegnete die Bürgermeisterin. „Wir wollen alle Stadtteile immer schöner und lebenswerter machen. Das ist unsere Herausforderung, und wir werden diesen Weg weiterverfolgen“, fügte Funaro hinzu.