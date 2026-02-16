Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wollen Park in Florenz

Adelige protestieren gegen „unästhetischen“ Neubau

Viral
16.02.2026 23:13
Wohnhäuser in Florenz-Leopolda
Wohnhäuser in Florenz-Leopolda(Bild: sansa55 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Florenz haben sich einige der ältesten Adelsfamilien der italienischen Stadt zusammengeschlossen, um gegen einen Neubau zu protestieren, der anstelle des Stadttheaters errichtet wurde. Das Gebäude entspreche nicht dem renaissancezeitlichen Baustil, heißt es. Die Adeligen fordern jetzt per Petition einen Park.

0 Kommentare

Florenz habe bereits „Eingriffe mit tiefgreifender Wirkung“ erlitten und werde noch weitere erleiden. Die „historisch gewachsenen und dokumentierten Schichten von Zivilisation und Schönheit“ gingen verloren, teilten die adeligen Bürgerinnen und Bürger mit. Als Beispiel führten sie das acht Hektar große Areal zwischen dem Kongresszentrum Leopolda und dem Park Cascine an, das vor drei Jahren an einen luxemburgischen Fonds verkauft wurde. Das ehemalige Industriegelände soll in ein Viertel mit Luxuswohnungen umgewandelt werden. An dem Projekt beteiligt sich auch die Region Toskana.

Zudem übten sie Kritik an einem Neubau, der anstelle des ehemaligen städtischen Theaters im Zentrum errichtet wurde. Dieser sei ein „unästhetischer Kasten“.

„Wilde Instinkte der Wirtschaft“
Die Mitglieder namhafter Florentiner Adelsfamilien fordern die Bürgermeisterin Sara Funaro jetzt auf, einen Park anstelle der Luxuswohnungen zu errichten. Der Urbanist Roberto Budini Gattai sagte, dass dort Veranstaltungen organisiert werden könnten, um die Plätze der Altstadt zu entlasten. Auf dem Areal seien nicht nur moderne Hallen, die abgerissen werden könnten, sondern auch monumentale Gebäude, die erhaltenswert seien.

Lesen Sie auch:
Weltberühmte Formation
Sturm zerstört „Liebesbogen“ an Küste Italiens
16.02.2026
Steht seit Jahren leer
Venedigs verfluchter Palast sucht neuen Besitzer
27.01.2026

„Ohne Freiflächen verliert auch das Gebaute an Wert. Der Kapitalismus ist heute weitaus aggressiver als früher, als ein Teil der Gewinne noch zugunsten der Gemeinschaft umverteilt wurde. Und anders als früher fehlt heute oft die Politik, die in der Lage ist, die wilden Instinkte der Wirtschaft zu zügeln“, sagte Budini Gattai, der als Sprecher der adeligen Protestierenden auftritt. Das Immobilienprojekt sei wichtig, um das Areal aufzuwerten, entgegnete die Bürgermeisterin. „Wir wollen alle Stadtteile immer schöner und lebenswerter machen. Das ist unsere Herausforderung, und wir werden diesen Weg weiterverfolgen“, fügte Funaro hinzu.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
16.02.2026 23:13
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufreger im Rathaus
Bei Rede zu Teuerung kasperlt Rote peinlich herum
Reporterin am Limit
Rallye-Selbsttest: Wird Co-Pilotin zum Verhängnis?
Heftiger Regen verwandelte Hormus‘ Küstenlinie in eine leuchtend rote Landschaft.
Bizarrer Anblick
Starkregen färbt iranische Insel blutrot ein
Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
164.932 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
130.218 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.108 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1325 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
812 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Viral
Wollen Park in Florenz
Adelige protestieren gegen „unästhetischen“ Neubau
Kurioser Einbruch
Gold-Räuber machte sich mit Esel auf die Flucht
Um Millionen Dollar
Seltene Pokémon-Karte in den USA versteigert
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Tierischer Hilferuf!
Verletzter Kormoran klopft an Tür der Notaufnahme
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf