Sieger sehen anders aus

Genau das fürchtet man im Kreml. Deshalb ist für das Regime ein Weiterköcheln des Krieges attraktiver als Frieden – bei Bedarf über die Ukraine hinaus. Die Kriegswirtschaft produziert auf Hochtouren. Sie weiter laufen zu lassen und sie dann auch einzusetzen, ist weniger kompliziert als der Rückbau zu ziviler Produktion – zu neuen Zielen.