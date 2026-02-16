Vorteilswelt
„Krone"-Kommentar

Sieger sehen anders aus

Kolumnen
16.02.2026 22:00
Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Kurze Zwischenbilanz vor dem vierten Jahrestag des Krieges: Was hat Wladimir Putin erreicht? Er hat zwei neue NATO-Staaten bekommen: Finnland, Schweden, und er hat zwei Staaten am Kaukasus, Armenien, Aserbaidschan, sowie Syrien verloren. Russland hängt heute an der chinesischen Nabelschnur.

Finnlands Staatspräsident Alexander Stubb zählt auf: Als der Krieg begann, hatte Russland zwölf Prozent des ukrainischen Territoriums, seither kamen acht Prozent hinzu und im letzten Jahr überhaupt nur ein Prozent. Anfangs war die russische Armee schon 20 Kilometer vor Kiew gestanden.

Sieger sehen anders aus. Der Raketenterror hat keinen strategischen Nutzen. Er ist schlicht und einfach ein Verbrechen. Menschenleben haben in der russischen Welt keinen Wert. Dennoch hört man im Westen: „Die Ukraine soll endlich eine Ruh geben.“

Es ist nur die Leistung der Desinformationskünste des Kremls, vorzugaukeln, der Ukraine-Feldzug sei siegreich verlaufen. Erst nach dem Krieg wird das russische Volk unter der Last der Langzeitfolgen Antworten verlangen, ob dieses Ergebnis vier Jahre Krieg wert waren.

Genau das fürchtet man im Kreml. Deshalb ist für das Regime ein Weiterköcheln des Krieges attraktiver als Frieden – bei Bedarf über die Ukraine hinaus. Die Kriegswirtschaft produziert auf Hochtouren. Sie weiter laufen zu lassen und sie dann auch einzusetzen, ist weniger kompliziert als der Rückbau zu ziviler Produktion – zu neuen Zielen.

Kolumnen
16.02.2026 22:00
