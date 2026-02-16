Darf Anja Windl zum Prozess nach Wien kommen?

Fast ein Jahr lang sorgte die Letzte Generation für massenhaft Schlagzeilen – bis sich die Klimabewegung im August 2024 auflöste. Sie sperrten Straßen, brachten den ein oder anderen Autofahrer zur Weißglut. Protestaktionen mit Farbe gehörten ebenfalls zum Programm. Wohl ein Höhepunkt: Am Ende betonierten sie sich sogar auf Fahrbahnen fest. Das alles hat jetzt aber strafrechtliche Konsequenzen.