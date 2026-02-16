Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Steirer-Duo mittendrin

Krimi pur! So eng war der Kampf um Top-6 noch nie

Steiermark
16.02.2026 20:00
Sturm konnte im Frühjahr selten jubeln.
Sturm konnte im Frühjahr selten jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Burghard Enzinger und Christoph Kothgasser

Die heiße Phase in der Fußball-Bundesliga beginnt! Der Kampf um einen Platz in der Meistergruppe ist noch spannender als in den Jahren zuvor. Keine Mannschaft hat das Ticket für die Top-6 bereits fix in der Tasche, zehn Mannschaften haben rechnerisch noch die Chance. Mit Sturm (Platz vier) und Hartberg (5.) segeln zwei weiß-grüne Klubs Richtung Top-6. 

0 Kommentare

Sturm hat schon rosigere Zeiten erlebt. Im Umfeld rumort es, Neo-Trainer Fabio Ingolitsch und Sportchef Michael Parensen stehen bei den Fans in der Kritik. Der Kader sei nur noch Mittelmaß, die defensive Spielanlage so attraktiv wie der Glöckner von Notre-Dame. Doch die Fans müssen sich in Geduld üben, Ingolitsch arbeitet an mehreren Baustellen und ist nicht zu beneiden. Mit Horvat, Oermann und Chukwuani hat er im Winter drei Stammkräfte verloren, die Neuzugänge müssen sich an das intensive Sturm-Spiel erst gewöhnen. Außerdem versucht der Coach, ein neues Spielsystem zu implementieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Doch Fußball ist und bleibt Ergebnissport. Spätestens in der Meistergruppe soll der schwarze Motor schnurren wie ein Kätzchen. In die Top-6 wird Sturm trotz einiger Baustellen fix einziehen. Was für Sturm spricht:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.02.2026 20:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
163.217 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
125.289 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.907 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1176 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
758 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf