Krimi pur! So eng war der Kampf um Top-6 noch nie

Sturm hat schon rosigere Zeiten erlebt. Im Umfeld rumort es, Neo-Trainer Fabio Ingolitsch und Sportchef Michael Parensen stehen bei den Fans in der Kritik. Der Kader sei nur noch Mittelmaß, die defensive Spielanlage so attraktiv wie der Glöckner von Notre-Dame. Doch die Fans müssen sich in Geduld üben, Ingolitsch arbeitet an mehreren Baustellen und ist nicht zu beneiden. Mit Horvat, Oermann und Chukwuani hat er im Winter drei Stammkräfte verloren, die Neuzugänge müssen sich an das intensive Sturm-Spiel erst gewöhnen. Außerdem versucht der Coach, ein neues Spielsystem zu implementieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Doch Fußball ist und bleibt Ergebnissport. Spätestens in der Meistergruppe soll der schwarze Motor schnurren wie ein Kätzchen. In die Top-6 wird Sturm trotz einiger Baustellen fix einziehen. Was für Sturm spricht: