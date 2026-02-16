Gold-Räuber machte sich mit Esel auf die Flucht

Mann wollte sich mit Beute flüssigen Abend ermöglichen

In seiner Aussage bei der Polizei räumte der Mann ein, die maskierte Person auf den Videoaufnahmen zu sein. Er erklärte, er habe in der Tatnacht Alkohol getrunken und weiteren kaufen wollen, jedoch kein geöffnetes Geschäft gefunden. Den Gabelstapler habe er in der Nähe eines Betriebs entdeckt und nach eigenen Angaben durch das Verbinden freiliegender Kabel gestartet.