Kurioser Einbruch

Gold-Räuber machte sich mit Esel auf die Flucht

Ausland
16.02.2026 22:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem Gabelstapler rammte ein Mann in der Türkei zunächst die Rollläden eines Juweliergeschäfts – und floh anschließend auf einem Esel: Nach dem spektakulären Einbruch sitzt der 26-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft, das gestohlene Gold ist wieder beim Besitzer.

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche  im Ildem-Cumhuriyet-Viertel von Kayseri. Laut Polizeiangaben verschaffte sich der Mann gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft, indem er mit einem – mutmaßlich gestohlenen – Gabelstapler die Metallrollläden anhob und die Schaufenster einschlug.

Täter ließ schwere Tresore zurück
Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie der maskierte Täter die Gabeln des Fahrzeugs unter den Rollladen schiebt und ihn hochdrückt, um ins Geschäft zu gelangen. Dort stieß er eine Vitrine um und nahm Goldschmuck an sich. Nach Angaben der Behörden wurden rund 150 Gramm Gold entwendet, darunter Ringe, Halsketten, Armbänder und Ohrringe. Die schweren Tresore ließ der Täter zurück.

Flucht auf Vierbeiner nicht erfolgreich
Die Flucht verlief ungewöhnlich: Statt mit einem Auto oder Motorrad entfernte sich der Verdächtige auf einem Esel vom Tatort. Auch dieser Moment wurde von Kameras festgehalten. Ermittler der Provinzpolizeidirektion Kayseri identifizierten den 26-Jährigen anhand der Aufnahmen. Kurz nach der Tat wurde er festgenommen. Ein Gericht ordnete später Untersuchungshaft an.

Der kuriose Einbruch in Kayseri sorgt für Aufsehen.
Der kuriose Einbruch in Kayseri sorgt für Aufsehen.(Bild: Screenshot: kameraOne, Krone KREATIV)

Mann wollte sich mit Beute flüssigen Abend ermöglichen
In seiner Aussage bei der Polizei räumte der Mann ein, die maskierte Person auf den Videoaufnahmen zu sein. Er erklärte, er habe in der Tatnacht Alkohol getrunken und weiteren kaufen wollen, jedoch kein geöffnetes Geschäft gefunden. Den Gabelstapler habe er in der Nähe eines Betriebs entdeckt und nach eigenen Angaben durch das Verbinden freiliegender Kabel gestartet.

Ursprünglich habe er damit zu einem anderen Geschäft fahren wollen. Vor dem Juwelier habe er dann an seine finanziellen Schwierigkeiten gedacht und sich zur Tat entschlossen.

Schmuck unter Lehmziegel versteckt
Nach eigenen Angaben verließ er das Geschäft zunächst zu Fuß, bestieg später an einem Bach seinen Esel und ritt zu einer Scheune seiner Familie zurück. Dort habe er den Schmuck in einer Tasche unter einem Lehmziegel am Eingang des Heulagers versteckt. Die Polizei fand das Gold schließlich an dem beschriebenen Ort und gab es dem Eigentümer zurück.

