„Beschämend“: Heftige Kritik im letzten Bewerb

Unter höchst umstrittenen Bedingungen ist der Super-Team-Bewerb bei den Olympischen Spielen in Predazzo zu Ende gegangen. Wind und heftiger Schneefall machten das letzte Springen für die Athleten zu einem reinen Glücksspiel. Athleten mussten zudem mehrere Minuten ohne Schirm und Decke am Balken warten.
Nach dem finalen Sprung der Schweizer entschied sich die Jury erstmals, den Bewerb zu unterbrechen. Für Domen Prevc wurde der Balken auf Luke 12 versetzt, ehe es für Philipp Raimund – für Deutschland am Start – erneut „bitte Warten“ hieß.
Besonders bitter erwischte es Kacper Tomasiak. Der Pole musste rund zehn Minuten bei heftigem Schneefall und ohne Jacke zittern. Beim anschließenden Sprung fehlte dem 19-Jährigen einiges an Tempo, entsprechend sauer verließ er den Zielraum.
Happy End nach großem Ärger
„Das ist beschämend für einen olympischen Bewerb“, konnte ORF-Kommentator Michael Roscher den Ärger Tomasiaks nachvollziehen. Weitere fünf Minuten später stand dann fest: Der Bewerb wurde abgebrochen, Jan Hörl und Stephan Embacher krönten sich als Führende nach dem zweiten Durchgang zu Olympiasiegern. Bis sich die beiden in den Armen lagen, dauerte es jedoch noch etwas – immerhin ging es für Embacher per Lift und nicht auf Skiern nach unten. Und auch für Tomasiak gab‘s letztlich ein Happy End: Da sein Sprung nicht in die Wertung fiel, durfte er gemeinsam mit Partner Pawel Wasek doch noch die Silbermedaille bejubeln.
