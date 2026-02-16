„Beschämend“: Heftige Kritik im letzten Bewerb

Happy End nach großem Ärger

„Das ist beschämend für einen olympischen Bewerb“, konnte ORF-Kommentator Michael Roscher den Ärger Tomasiaks nachvollziehen. Weitere fünf Minuten später stand dann fest: Der Bewerb wurde abgebrochen, Jan Hörl und Stephan Embacher krönten sich als Führende nach dem zweiten Durchgang zu Olympiasiegern. Bis sich die beiden in den Armen lagen, dauerte es jedoch noch etwas – immerhin ging es für Embacher per Lift und nicht auf Skiern nach unten. Und auch für Tomasiak gab‘s letztlich ein Happy End: Da sein Sprung nicht in die Wertung fiel, durfte er gemeinsam mit Partner Pawel Wasek doch noch die Silbermedaille bejubeln.