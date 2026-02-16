Vorteilswelt
Olympia-Gold

Monobob-Krimi an US-Amerikanerin Meyers Taylor

Olympia
16.02.2026 23:09
Elana Meyers Taylor
Elana Meyers Taylor(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympia-Gold im Monobob der Frauen ist an Elana Meyers Taylor gegangen!

0 Kommentare

Im vierten und letzten Lauf am Montag schob sich die US-Amerikanerin noch um vier Hundertstelsekunden an der deutschen Laura Nolte vorbei, die nach den ersten drei Läufen jeweils in Führung gelegen war.

Bronze holte sich Peking-Olympia-Siegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA.

Beierl hatte sich zurückgezogen
Österreichs Hoffnung Katrin Beierl hatte sich bereits nach Lauf zwei auf Rang 17 liegend zurückgezogen.

Die Niederösterreicherin, die vor zweieinhalb Wochen nach einem Mittelfußknochenbruch operiert worden war, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten.

Olympia
16.02.2026 23:09
