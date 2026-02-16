Monobob-Krimi an US-Amerikanerin Meyers Taylor

Japaner Miura/Kihara holen Eiskunstlauf-Paar-Gold
Dank Traum-Kür
Olympia-Gold im Monobob der Frauen ist an Elana Meyers Taylor gegangen!
Im vierten und letzten Lauf am Montag schob sich die US-Amerikanerin noch um vier Hundertstelsekunden an der deutschen Laura Nolte vorbei, die nach den ersten drei Läufen jeweils in Führung gelegen war.
Bronze holte sich Peking-Olympia-Siegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA.
Beierl hatte sich zurückgezogen
Österreichs Hoffnung Katrin Beierl hatte sich bereits nach Lauf zwei auf Rang 17 liegend zurückgezogen.
Die Niederösterreicherin, die vor zweieinhalb Wochen nach einem Mittelfußknochenbruch operiert worden war, will sich auf den Zweier (Freitag/Samstag) vorbereiten.
