Energie-Lücke ist Europas größte Achillesferse

Für Britzen ist das keine optionale Zukunftsinvestition, sondern eine sicherheitspolitische Notwendigkeit. „Strategie ist für Amateure. Profis sprechen über Logistik“, zitiert sie im ntv-Interview einen US-General aus dem Zweiten Weltkrieg – und macht klar, worum es ihr geht: Nicht nur neue Waffen entscheiden über Verteidigungsfähigkeit, sondern die Frage, ob am Ende noch genug Treibstoff im Tank ist.