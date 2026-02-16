Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Lamparter wie Gottwald

Lunte gerochen! „Er ist jetzt richtig gefährlich“

Olympia
16.02.2026 18:30
So jubelte Johannes Lamparter mit dem Team nach Silber in der Nordischen Kombination von der ...
So jubelte Johannes Lamparter mit dem Team nach Silber in der Nordischen Kombination von der kleinen Schanze.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Kombi-Legende Felix Gottwald sorgte bei den Spielen 2006 in Turin für eine Sternstunde im österreichischen Sport. Nach dem zweiten Platz auf der Normalschanze gewann er auf der „Großen“ das erste Einzel-Gold für Österreich. Der Salzburger ist bis heute unser einziger Einzel-Olympiasieger in einer der ältesten Sportarten bei den Winterspielen. 20 Jahre später möchte Ex-Weltmeister Johannes Lamparter das gleiche Kunststück schaffen. 

0 Kommentare

Nach der Silber-Medaille auf der „Kleinen“ zählt der 24-jährige Tiroler heute auf der Großschanze in Predazzo zum engsten Favoritenkreis: „Wenn ich wieder Silber oder Bronze gewinnen darf, werde ich mich nicht ärgern. Gold, das hat Felix Gottwald schon gesagt, muss passieren. Bei einem Großereignis braucht man auch ein Quäntchen Glück.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
16.02.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
162.626 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
121.978 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.848 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1059 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
753 mal kommentiert
Mehr Olympia
Olympia im Ticker
LIVE: Höchstweite für Hörl – Österreich führt!
Kathi Huber nach Gold
„Hab bewiesen, dass ich mit Druck umgehen kann“
Olympia im Ticker
Big-Air-Finale mit Lara Wolf ab 19.30 Uhr LIVE
Malinin meldet sich:
„Widerwärtiger Online-Hass greift den Verstand an“
Krone Plus Logo
Lamparter wie Gottwald
Lunte gerochen! „Er ist jetzt richtig gefährlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf