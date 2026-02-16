Lunte gerochen! „Er ist jetzt richtig gefährlich“

Kombi-Legende Felix Gottwald sorgte bei den Spielen 2006 in Turin für eine Sternstunde im österreichischen Sport. Nach dem zweiten Platz auf der Normalschanze gewann er auf der „Großen“ das erste Einzel-Gold für Österreich. Der Salzburger ist bis heute unser einziger Einzel-Olympiasieger in einer der ältesten Sportarten bei den Winterspielen. 20 Jahre später möchte Ex-Weltmeister Johannes Lamparter das gleiche Kunststück schaffen.