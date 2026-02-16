Lunte gerochen! „Er ist jetzt richtig gefährlich“

Kombi-Legende Felix Gottwald sorgte bei den Spielen 2006 in Turin für eine Sternstunde im österreichischen Sport. Nach dem zweiten Platz auf der Normalschanze gewann er auf der „Großen“ das erste Einzel-Gold für Österreich. Der Salzburger ist bis heute unser einziger Einzel-Olympiasieger in einer der ältesten Sportarten bei den Winterspielen. 20 Jahre später möchte Ex-Weltmeister Johannes Lamparter das gleiche Kunststück schaffen.
Nach der Silber-Medaille auf der „Kleinen“ zählt der 24-jährige Tiroler heute auf der Großschanze in Predazzo zum engsten Favoritenkreis: „Wenn ich wieder Silber oder Bronze gewinnen darf, werde ich mich nicht ärgern. Gold, das hat Felix Gottwald schon gesagt, muss passieren. Bei einem Großereignis braucht man auch ein Quäntchen Glück.“
