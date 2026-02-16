Pfarrer verglich Kindesmissbrauch mit Hobby

Priester leitete Seelsorge-Gruppen

Der Pfarrer, der zunächst suspendiert und später aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden war, erklärte weiter, er habe niemals für das Material bezahlt und sich auch nie sexuell zu Kindern hingezogen gefühlt. Er sprach jedoch von einer „Pornosucht“, die entstanden sei, nachdem er auf einen Link mit „verbotenen Bildern“ geklickt habe. „Weil es verboten war, hatte es einen Reiz“, sagte er vor Gericht. Sein Verhalten tue ihm „unglaublich leid“.