DNA-Spuren an den Ringen belasten „Rosenkavalier“

Beteuert nach wie vor Unschuld

Der dringend Tatverdächtige – ein 61-jähriger gebürtiger Türke – sitzt seither in U-Haft. Er wurde in der Wohnung seiner Freundin in Wien-Penzing festgenommen. Trotz erdrückender Indizien streitet er jede Beteiligung ab. Gegenüber seinen Verteidigerinnen, unter anderem Astrid Wagner, gab er lediglich zu, zur Tatzeit im Heim gewesen zu sein – das Opfer will er nicht gekannt haben.