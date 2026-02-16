Mutierte DNA bei Tschernobyl-Kindern entdeckt

Strahlung hinterließ Spuren

Die Forschenden suchten gezielt nach sogenannten „clustered de novo mutations“ (cDNMs). Das sind mehrere neue Veränderungen im Erbgut, die dicht beieinander liegen und weder beim Vater noch bei der Mutter vorkommen. Solche Cluster deuten darauf hin, dass ein DNA-Strang beschädigt und anschließend nicht ganz fehlerfrei repariert wurde – ein möglicher Effekt von ionisierender Strahlung.