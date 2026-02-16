Embacher: „Füße sind mir auch schon abgestorben!“

Andreas Widhölzl (Cheftrainer): „Ich bin sehr erleichtert, Hut ab vor den Jungs, sie haben eine extrem gute Leistung heute gebracht. Die letzten eineinhalb Wochen waren nicht so leicht, cool, dass es so ausgeht. Wir haben das von Peking wiederholen können. Sie sind schon besser gesprungen auch, dieser Teambewerb mobilisiert Kräfte, sie waren heute zum ersten Mal so richtig locker. Letztes Jahr ist alles aufgegangen. Die Spiele waren extrem schwierig für uns, umso schöner, dass wir es zum Abschluss geschafft haben.“

Zum plötzlichen Schneetreiben: „Es war extrem überraschend. Zuerst war nichts, dann zwei Minuten später beginnt es voll zu schneien. Es ist immer die Frage, was macht man, aber es soll ja auch sportlich bleiben, wenn die Athleten keinen Aufsprung mehr sehen. Das Ergebnis passt jetzt so, jeder hätte gerne einen normalen Wettkampf gehabt. Es ist immer die Frage, wie lange warten. Gut, dass die Jury eine Entscheidung trifft. Ich finde, sie war gut.“