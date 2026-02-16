Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen nach Gold-Coup

Embacher: „Füße sind mir auch schon abgestorben!“

Olympia
16.02.2026 22:29
Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was unsere Gold-Adler Jan Hörl und Stephan Embacher sowie ihr Trainer Andreas Widhölzl nach dem aus rot-weiß-roter Sicht so erfolgreichen Super-Team-Bewerb bei den Olympischen Spielen 2026 zu sagen hatten, das können Sie HIER nachlesen!

0 Kommentare

Jan Hörl: „Ich bin sprachlos. Wir sind heute echt aufgestanden und haben ein so gutes Gefühl gehabt – und gesagt: Heute greifen wir an. Dass es uns so aufgeht, brutal geil. Wir haben noch keine Medaille gehabt, das war ein bisserl zäh bis heute, dann stehen wir ganz oben und können uns eine Goldene umhängen. Uns haben die Coaches mitgegeben, wir hätten nichts mehr zu verlieren. Locker sein, frei drauflosspringen. Wir stehen ganz oben, sind locker gewesen, die Sprünge haben gepasst.“

Lesen Sie auch:
Das GOLDENE Super-Team-Duo Österreichs: Jan Hörl und Stephan Embacher
Sieg im Schneetreiben
Hörl und Embacher küren sich zu Team-GOLD-Adlern!
16.02.2026

Stephan Embacher: „Richtig, richtig geil. Unglaublicher Tag. Natürlich träumst du als kleines Kind davon, dass du Olympia-Sieger bist. Dass das heute passiert, im Super Team mit dem Jan, und dass das so ein cooler Bewerb ist, das macht es umso schöner.“
Zum Schneetreiben: „Ich habe es zuerst ganz cool gefunden, wie es ein bisserl angefangen hat (zu schneien), dann hat es ein bisserl übertrieben. Dann hab‘ ich mich hingelegt, eine Decke drüber und hab die Augen zugemacht. Es war jetzt nicht so schlimm, aber die Füße sind mir auch schon abgestorben.“

Lesen Sie auch:
Jan Hörl und Stephan Embacher
Super-Team-Sieger
Die Steckbriefe von Gold-Adler-Duo Hörl/Embacher
16.02.2026

Andreas Widhölzl (Cheftrainer): „Ich bin sehr erleichtert, Hut ab vor den Jungs, sie haben eine extrem gute Leistung heute gebracht. Die letzten eineinhalb Wochen waren nicht so leicht, cool, dass es so ausgeht. Wir haben das von Peking wiederholen können. Sie sind schon besser gesprungen auch, dieser Teambewerb mobilisiert Kräfte, sie waren heute zum ersten Mal so richtig locker. Letztes Jahr ist alles aufgegangen. Die Spiele waren extrem schwierig für uns, umso schöner, dass wir es zum Abschluss geschafft haben.“
Zum plötzlichen Schneetreiben: „Es war extrem überraschend. Zuerst war nichts, dann zwei Minuten später beginnt es voll zu schneien. Es ist immer die Frage, was macht man, aber es soll ja auch sportlich bleiben, wenn die Athleten keinen Aufsprung mehr sehen. Das Ergebnis passt jetzt so, jeder hätte gerne einen normalen Wettkampf gehabt. Es ist immer die Frage, wie lange warten. Gut, dass die Jury eine Entscheidung trifft. Ich finde, sie war gut.“

Lesen Sie auch:
Bei Kacper Tomasiak war der Ärger groß.
Wirbel bei ÖSV-Triumph
„Beschämend“: Heftige Kritik im letzten Bewerb
16.02.2026

Mario Stecher (ÖSV-Sportdirektor): „Sie haben beide wieder zur gewohnten Form zurückgefunden, es waren unglaublich gute Sprünge und sie haben verdient gewonnen. Die Erleichterung ist natürlich riesengroß, auch weil man weiß, wie viel das ganze Team dafür tut. Es hat vom Anfang an nicht ganz funktioniert, aber sie haben sich selber am Krawattl genommen und versucht, positiv zu bleiben. Es ist ein Erfolg für das ganze Team, dass wir den Turnaround noch geschafft haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
16.02.2026 22:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Gold
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
164.932 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
130.218 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.108 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1325 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
812 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Olympia
„Druck war groß“
ÖSV-Trainer Widhölzl: „Das tut irrsinnig gut!“
Olympia-Gold
Monobob-Krimi an US-Amerikanerin Meyers Taylor
Stimmen nach Gold-Coup
Embacher: „Füße sind mir auch schon abgestorben!“
Super-Team-Sieger
Die Steckbriefe von Gold-Adler-Duo Hörl/Embacher
Gold an Oldham
Wolf verpasst im Big Air nach Traumstart Medaille!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf