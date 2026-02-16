Skispringen: Super-Team-Bewerb ab 19 Uhr LIVE

Der Olympia-Nationenbewerb im Skispringen der Männer wird heute in Predazzo das erste Mal als „Super-Team“-Wettkampf mit jeweils zwei Athleten ausgetragen. Um 19 Uhr beginnt der Bewerb, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die Vierer-Entscheidung mit vielen rot-weiß-roten Erfolgen ist Geschichte. Das neue Format wurde aufgrund der Quotenplatzreduktion eingeführt, kommt aber nicht bei allen gut an. Österreich ist mit Jan Hörl und Stephan Embacher trotzdem Medaillenanwärter.
Denn im Einzel von der Großschanze war mit Hörl an der fünften und Embacher an der siebenten Stelle nur Rot-weiß-rot in den Top-10 doppelt vertreten. „Wir haben noch eine Chance, aber viele andere Nationen haben auch zwei starke Leute. Es wird spannend“, sagte Hörl, nachdem er wie seine Teamkollegen wie auf der Normalschanze leer ausgegangen war. „Es ist ein bisschen verhext. Bis jetzt wollte es nicht ganz so sein bei den Spielen“, beklagte der Salzburger.
Duo Hörl/Embacher im Jänner im Weltcup siegreich
Dass er mit Embacher vor einem Monat den einzigen Weltcup-Super-Team-Bewerb der Saison gewonnen habe, soll ein gutes Omen sein. „Wir haben in Zakopane schon einmal ein sehr positives Gefühl gehabt, wo es uns sehr gut gelungen ist.“
Sein Partner sieht es ähnlich. „Ich glaube, wenn wir so eine Performance wie im Einzel abliefern oder uns sogar noch steigern können, dann haben wir schon Chancen auf eine Medaille“, sagte der 20-jährige Embacher.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.