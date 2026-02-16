Skispringen: Super-Team-Bewerb ab 19 Uhr LIVE

Denn im Einzel von der Großschanze war mit Hörl an der fünften und Embacher an der siebenten Stelle nur Rot-weiß-rot in den Top-10 doppelt vertreten. „Wir haben noch eine Chance, aber viele andere Nationen haben auch zwei starke Leute. Es wird spannend“, sagte Hörl, nachdem er wie seine Teamkollegen wie auf der Normalschanze leer ausgegangen war. „Es ist ein bisschen verhext. Bis jetzt wollte es nicht ganz so sein bei den Spielen“, beklagte der Salzburger.