Zwei Verletzte bei Unfall in St. Margarethen

Auf der B96 ist es am Montagvormittag im Gemeindegebiet von St. Margarethen (Salzburg) zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich gekommen. Das Rote Kreuz versorgte mehrere Verletzte, die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Bergung und den Aufräumarbeiten.
Die Feuerwehr St. Margarethen wurde am 16. Februar vormittags zu einem Verkehrsunfall auf der B96 alarmiert. Im Bereich einer Kreuzung waren zwei Fahrzeuge kollidiert, das Rote Kreuz betreute bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die verletzten Personen.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte das Rote Kreuz bei der Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme reinigten die Florianis die Fahrbahn und halfen dem Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Im Einsatz standen 17 Kräfte mit zwei Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz.
