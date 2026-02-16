Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreuzungscrash auf B96

Zwei Verletzte bei Unfall in St. Margarethen

Salzburg
16.02.2026 23:00
Mehrere Personen wurden verletzt ...
Mehrere Personen wurden verletzt ...(Bild: FF St.Margarethen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf der B96 ist es am Montagvormittag im Gemeindegebiet von St. Margarethen (Salzburg) zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich gekommen. Das Rote Kreuz versorgte mehrere Verletzte, die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und unterstützte bei der Bergung und den Aufräumarbeiten.

0 Kommentare

Die Feuerwehr St. Margarethen wurde am 16. Februar vormittags zu einem Verkehrsunfall auf der B96 alarmiert. Im Bereich einer Kreuzung waren zwei Fahrzeuge kollidiert, das Rote Kreuz betreute bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die verletzten Personen.

Lesen Sie auch:
Ein Blick ins Archiv: Im November 2024 krachte es in der Maishofener Unterflurtrasse
Vier Verletzte
Unfall in B311-Unterflurtrasse in Maishofen
16.02.2026
Auch Pkw involviert
Linienbus kam auf Schneefahrbahn ins Rutschen
16.02.2026

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte das Rote Kreuz bei der Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme reinigten die Florianis die Fahrbahn und halfen dem Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Im Einsatz standen 17 Kräfte mit zwei Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
16.02.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
165.385 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
131.049 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.165 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1325 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
812 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf