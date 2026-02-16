Zwei Verletzte bei Unfall in St. Margarethen

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte das Rote Kreuz bei der Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme reinigten die Florianis die Fahrbahn und halfen dem Abschleppdienst bei der Bergung der Fahrzeuge. Im Einsatz standen 17 Kräfte mit zwei Fahrzeugen sowie Polizei und Rotes Kreuz.