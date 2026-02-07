Warum schweigender Aktivist festgenommen wurde

„Es ist alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Wir können diesen Mann nicht einsperren, er ist ja kein Verbrecher, er hat nur eine Verwaltungsübertretung begangen“, sagt Gisbert Windischhofer auf „Krone“-Anfrage. Der Polizeijurist leitete am Donnerstag die Räumung des Protestcamps im Linzer Bergschlösslpark.