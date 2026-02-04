Vorteilswelt
Insektenforscher half

Baby tot im Park: Nach Gutachten neue Ermittlungen

Kärnten
04.02.2026 18:00
Die Staatsanwaltschaft lässt das Phantombild des Pärchens neuerlich veröffentlichen.
Die Staatsanwaltschaft lässt das Phantombild des Pärchens neuerlich veröffentlichen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Zu eher ungewöhnlichen Mitteln griff die Staatsanwaltschaft Klagenfurt nach dem Fund einer Babyleiche in einem beliebten Ausflugsziel am Wörthersee. Sie beauftragte einen Insektenforscher mit Erhebungen – und tatsächlich gibt es nach dessen Gutachten sowie einer Zeugenaussage einen kleinen Durchbruch. 

So schnell kann es gehen. Erst vor Kurzem berichteten wir über die stockenden Ermittlungen nach dem Fund einer Babyleiche im Klagenfurter Europapark. Jetzt gibt es aber ein neues Gutachten, das gemeinsam mit der Aussage einer wichtigen Zeugin eine Wende bringen könnte.

