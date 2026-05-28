Mut gegen Mobbing! Drei Schulen ausgezeichnet

Meist ist ein Konflikt, kein Mobbing

Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Jeden Tag erreicht uns ein Hilferuf von einer Schule in Kärnten. Es gibt aber keine Ziffer wegen Mobbingfällen. Es gilt immer abzuklären, ob es ein Konflikt ist oder Mobbing, was ja strafrechtlich relevant ist. Eine Anzeige gegen Mobbing hat es von der Bildungsdirektion noch nicht gegeben. 95 Prozent aller Fälle stellen sich als Konflikte heraus. Dagegen kann man mit einer pädagogischen Bearbeitung gut vorgehen. Wir bieten die Schul-Psychologie an. Das wichtigste ist es, diese Konflikte in der Schulgemeinschaft zu klären. Es gibt dabei Rollen. Täter, Opfer, Mitläufer. Das kann sich sogar ändern.“