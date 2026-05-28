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Mut gegen Mobbing! Drei Schulen ausgezeichnet

Kärnten
28.05.2026 13:00
Die Schüler schickten Konzepte gegen Mobbing an den Bildungsanstalten ein.
Die Schüler schickten Konzepte gegen Mobbing an den Bildungsanstalten ein.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Mobbing und Gewalt haben an Kärntens Schulen nichts verloren, darauf setzt auch der Landesverband der Elternvereine. Die Schulen entwarfen  heuer unter dem Motto „MutGegenMobbing“ Projekte gegen das Ausgrenzen oder Demütigen einer Person über längere Zeit. Drei Siegerprojekte wurden ausgezeichnet.

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Der Landesverband der Elternvereine Kärnten hat das Motto der Bildungsdirektion für das Schuljahr 2025/2026 mit MutGegenMobbing aufgegriffen und auf Mobbing- und Gewaltprävention an Schulen gesetzt. Insgesamt wurden 24 Projekte von 20 Schulen aus unterschiedlichen Schultypen – Volksschulen, Mittelschulen, AHS und BHS – eingereicht. Mobbing in der Schule ist ein sehr ernstes Thema für Betroffene, aber auch für die Klassengemeinschaften, Lehrkräfte und Eltern. Ziel ist es, diesem präventiv entgegenzuwirken und Schulen als Wohlfühlorte für Schülerinnen und Schüler sowie deren Familien zu stärken.

Alle 24 Projekte gegen Mobbing erhielten eine Urkunde.
Alle 24 Projekte gegen Mobbing erhielten eine Urkunde.(Bild: KK)
In der Bildungsdirektion waren viele Schulen vertreten.
In der Bildungsdirektion waren viele Schulen vertreten.(Bild: Christian Tragner)
Der ORF filmt mit – auch die Öffentlichkeit wird mit diesem sensiblen Thema eingebaut.
Der ORF filmt mit – auch die Öffentlichkeit wird mit diesem sensiblen Thema eingebaut.(Bild: KK)

Wertschätzendes Miteinander gefragt
Ein respektvolles, sicheres und wertschätzendes Miteinander an Kärntens Schulen ist wichtig. Die eingereichten Projekte wurden insbesondere nach Kriterien wie der Förderung von Empathie und Klassengemeinschaft, der Stärkung von Zivilcourage sowie dem Angebot von Unterstützungssystemen bewertet. Alle teilnehmenden Schulen erhalten eine Urkunde. Zusätzlich wurden am Mittwoch in der Bildungsdirektion Klagenfurt bei der Verleihung der Schulpartnerschaftssonne von Bildungsdirektorin Isabella Penz drei Siegerprojekte ausgezeichnet (jedoch ohne Reihung in erste, zweite oder dritte Plätze).

MutGegenMobbing
Das sind die Siegerprojekte

Volksschule Spittal West mit dem Projekt „GEmeinsam MUTig mit Herz (GEMUTH).

Mittelschule Finkenstein mit dem Projekt „Neue Hoffnung“.

Klasse 4HLW des Kärntner Caritasverbandes mit dem Projekt „Gewalprävention mit Fokus auf Mobbingpräventation in Volksschulen.

Meist ist ein Konflikt, kein Mobbing
Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Jeden Tag erreicht uns ein Hilferuf von einer Schule in Kärnten. Es gibt aber keine Ziffer wegen Mobbingfällen. Es gilt immer abzuklären, ob es ein Konflikt ist oder Mobbing, was ja strafrechtlich relevant ist. Eine Anzeige gegen Mobbing hat es von der Bildungsdirektion noch nicht gegeben. 95 Prozent aller Fälle stellen sich als Konflikte heraus. Dagegen kann man mit einer pädagogischen Bearbeitung gut vorgehen. Wir bieten die Schul-Psychologie an. Das wichtigste ist es, diese Konflikte in der Schulgemeinschaft zu klären. Es gibt dabei Rollen. Täter, Opfer, Mitläufer. Das kann sich sogar ändern.“

Video gegen Mobbing von der MS Finkenstein
Die Mittelschule Finkenstein hat ein tolles Video gegen Schul-Mobbing auf die Homepage gestellt. „Das Problem mit Konflikten oder Mobbing muss langfristig gelöst werden. Nur dann hat es Erfolg“, betont die Bildungsdirektorin.

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