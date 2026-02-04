Niessl in Hofburg? Selbst Konkurrenz applaudiert

Hofer lässt Antritt offen

Niessls Landsmann Norbert Hofer, bekanntlich Ex-FPÖ-Chef, Präsidentschaftskandidat und jetzt in der Privatwirtschaft tätig, äußerte sich ebenso anerkennend. „Hans Niessl ist eine integre Persönlichkeit. Ich werde trotzdem den freiheitlichen Kandidaten, die freiheitliche Kandidatin unterstützen.“ Auf die Frage, ob er selbst auch noch Lust hat, ein zweites Mal zu kandidieren, erklärt er der „Krone“ vielsagend: „Momentan habe ich das nicht auf meinem Radar. Ich fokussiere mich jetzt mal auf den burgenländischen Landtag und die Wirtschaft. Aber wie meinte meine verstorbene Mutter immer? Mal sehen, was bis dahin ist!“