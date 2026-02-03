Norbert Hofer: Neuer Job im „Schicksalsbundesland“

... und „saubere“ Kernenergie

Phase zwei im Firmenkonzept dreht sich um Kernenergie-Generatoren ebenfalls in Größe eines Schiffscontainers, basierend auf dem leicht radioaktiven Erz Thorium. Entwickler Müller hat seinen Doktor am Schweizer Kernforschungszentrum CERN gemacht und bezeichnet sich als Gegner von Atomkraftwerken. Die in Graz verfolgte Technologie mit Neutronen aus dem Teilchenbeschleuniger könne aber neben der Erzeugung von „sauberer“ Energie auch die „innere Uhr“ von Atommüll zum Positiven verändern.