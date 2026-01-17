Liebäugelt Peter Kaiser mit Bundespräsidenten-Amt?

Peter Kaiser gilt seit jeher als ruhig, besonnen; als jemand, der sich nicht an internen Streitigkeiten beteiligt oder vom Süden Österreichs jemandem etwas ausrichtet. Im Frühjahr soll der langjährige Landeshauptmann sein Amt an Nachfolger Daniel Fellner übergeben und die SPÖ verliert einen wichtigen Ruhepol – vor dem Hintergrund der anhaltenden Obmann-Debatte kein idealer Umstand für die Roten.