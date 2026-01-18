Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der neue Präsident?

Gerüchte um Schallenberg als Kandidat für Hofburg

Innenpolitik
18.01.2026 22:00
Zweimal wurde Alexander Schallenberg Kanzler, ohne es je einmal angestrebt zu haben. Zieht es ...
Zweimal wurde Alexander Schallenberg Kanzler, ohne es je einmal angestrebt zu haben. Zieht es ihn jetzt nach Van der Bellen in die Hofburg?(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Peter Kaiser, oder doch Doris Bures? Norbert Hofer, oder sogar vielleicht Herbert Kickl selbst? Fast schon täglich kursieren neue Gerüchte darüber, wer Bundespräsident Alexander Van der Bellen nachfolgen könnte. Zu Namen, die bereits länger kursieren, gesellt sich bei der ÖVP jetzt ein neuer: Doppel-Ex-Kanzler Alexander Schallenberg. 

0 Kommentare

„Ich bin bereits Präsident – im Sportbereich beim Kärntner Volleyballverband seit 1992, des Österreichischen Jugendherbergsverbandes und von Special Olympics Kärnten. Ich kenne das Präsidiale also sehr gut“, mit diesem Statement im „Krone“-Interview befeuerte Kärntens Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser zuletzt abermals die Gerüchte um eine mögliche Kandidatur bei der Bundespräsidentschaftswahl im Jahr 2028.

Wie berichtet, schloss der Kärntner bereits im Interview davor einen Antritt nicht aus. Als SPÖ-interne Gegenkandidatin gilt die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures. Beiden, Kaiser und Bures, bescheinigte eine „Krone“-Umfrage (siehe Grafik unten) zuletzt auch gleich gute Aussichten auf das höchste Amt im Staat.

(Bild: Krone KREATIV/APA/Roland Schlager(2x), Andreas Tröster(2x), Rene Walentin, Christian Jauschowetz(2x), AFP/Philip Davali, fotografundfee.at, EPA/Robert Ghement, stock.adobe.com)

Kickls Joker
Auf Seiten der FPÖ kündigte Parteichef Herbert Kickl ja bereits an, einen „Joker“ ins Rennen um die Hofburg schicken zu wollen – ohne freilich zu verraten, wen er damit meine. Gute Werte hatte bei der Umfrage jedenfalls weiterhin Ex-Kandidat und Ex-Parteichef Norbert Hofer. Zumindest in den anderen Parteien hält man es aber auch für möglich, dass Kickl selbst sein Joker werden könnte. 

Schallenbergs Lebensplanung
Zumindest ein neuer und durchaus bekannter Name wird indes gerade in ÖVP-Gremien gehandelt. Neben dem Ex-Europa-Politiker Othmar Karas fällt in schwarzen Kreisen zuletzt immer häufiger der Name des zweifachen Ex-Kanzlers und ehemaligen Außenministers Alexander Schallenberg (56). Der Spitzendiplomat und außenpolitisch bestens vernetzte Schallenberg, der vor rund einem halben Jahr als Präsident der Denkfabrik „Europe‘s Futures Initiative“ (EFI) vorgestellt wurde, soll das Amt sogar selbst anstreben. Offiziell bestätigen will das freilich aber noch niemand. „Das ist absolut nicht Teil seiner Lebensplanung“, heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage aus seinem Umfeld. Bundeskanzler zu werden, stand bekanntlich jedoch auch nie auf seinem Karriere-Plan – und er wurde es sogar zweimal!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
206.914 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
147.822 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
120.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Innenpolitik
Der neue Präsident?
Gerüchte um Schallenberg als Kandidat für Hofburg
Präsidenten-Stichwahl
Rechtsextremer setzt sich in Portugal durch
Grönland-Eskalation
USA begründen Vorgehen: „Europäer wirken schwach“
Krone Plus Logo
Generationen-Porträt
Polit-Dynastie: „Austro-Kennedys“ aus Radlbrunn
Eskaliert die Lage?
Europa hält trotz Trumps Drohkulisse zu Grönland
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf