Gerüchte um Schallenberg als Kandidat für Hofburg

Schallenbergs Lebensplanung

Zumindest ein neuer und durchaus bekannter Name wird indes gerade in ÖVP-Gremien gehandelt. Neben dem Ex-Europa-Politiker Othmar Karas fällt in schwarzen Kreisen zuletzt immer häufiger der Name des zweifachen Ex-Kanzlers und ehemaligen Außenministers Alexander Schallenberg (56). Der Spitzendiplomat und außenpolitisch bestens vernetzte Schallenberg, der vor rund einem halben Jahr als Präsident der Denkfabrik „Europe‘s Futures Initiative“ (EFI) vorgestellt wurde, soll das Amt sogar selbst anstreben. Offiziell bestätigen will das freilich aber noch niemand. „Das ist absolut nicht Teil seiner Lebensplanung“, heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage aus seinem Umfeld. Bundeskanzler zu werden, stand bekanntlich jedoch auch nie auf seinem Karriere-Plan – und er wurde es sogar zweimal!