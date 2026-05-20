USA klagen Ex-Präsidenten (94) wegen Mordes an

Details der Anklage waren zunächst nicht bekannt. Die kubanische Regierung äußerte sich bisher nicht dazu. Der 94-jährige Castro war Anfang des Monats zuletzt öffentlich aufgetreten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er das Land verlassen hat oder von der Regierung ausgeliefert werden könnte. US-Präsident Donald Trump strebt einen Regimewechsel in dem Karibikstaat an.