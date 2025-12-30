Kaiser ist „geeigneter Präsidentschaftskandidat“

Fellner müsse jedenfalls an seiner Popularität bei Wechselwählerinnen und Wechselwählern arbeiten. Kaiser habe diese Breitenwirkung gehabt. „Peter Kaiser lag in der fiktiven Landeshauptmannfrage – wenn also die Kärntner den Landeschef direkt wählen könnten – immer besser als seine Partei. Sowohl 2018 als auch 2023 wurde unter Wählerinnen und Wählern der SPÖ Kaiser im Vergleich zu den inhaltlichen Standpunkten der Partei doppelt bis dreimal so oft als Wahlmotiv genannt“, führte Filzmaier aus. Kaiser habe nie „Brandreden als Rundumschlag gegen andere Politiker gehalten, keine allzu bombastischen Wahlversprechen“ gemacht und sei stets um Sachlichkeit bemüht gewesen.