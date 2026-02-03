Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Auch ohne Babler-SPÖ“

Ex-Landeschef Niessl plant Antritt für die Hofburg

Innenpolitik
03.02.2026 19:30
Der Sport-Austria-Präsident Niessl könnte 2028 Van der Bellen als Präsident ablösen.
Der Sport-Austria-Präsident Niessl könnte 2028 Van der Bellen als Präsident ablösen.(Bild: Krone KREATIV/EPA/Max Slovencic, Mario Urbantschitsch)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Es ist ein Paukenschlag im politischen Schneckenrennen um die Hofburg: Hans Niessl, immerhin 19 Jahre Landeshauptmann im Burgenland, plant als erster Kandidat konkret seinen Antritt für die im Jahr 2028 stattfindende Bundespräsidentenwahl. Der „Krone“ hat er verraten, wie er das höchste Amt im Staat reformieren würde. 

0 Kommentare

Er war 14 Jahre lang Bürgermeister und 19 Jahre lang Landeshauptmann, hat als SPÖ-Politiker jede Wahl, bei der er als Spitzenkandidat angetreten ist, gewonnen und kennt nicht nur die Politik im Osten Österreichs wie seine Westentasche. Hans Niessl, derzeit Präsident des Dachverbands Sport Austria, hat immer noch viel vor. Man könne zwar nicht in die Zukunft schauen, aber – so erklärt der 74-Jährige der „Krone“ – er plane, bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2028 zu kandidieren.

Zitat Icon

Überheblichkeit und Unwissenheit gibt es in der aktuellen Politik leider viel zu viel!

Hans Niessl

Antritt auch ohne Bablers Wohlwollen
Und das – wie er betont – „gegebenenfalls auch ohne die links-linke Babler-SPÖ, als überparteilicher Kandidat“. Selbst auf die Idee ist Niessl allerdings nicht gekommen. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Sport Austria-Präsident seien landauf, landab Menschen mit dieser Idee auf ihn zugekommen. Eine Idee, die im politischen Menschen Niessl weiter gereift und folglich in einem konkreten Konzept für eine Kandidatur gemündet sei.

Hans Niessl koalierte mit dem Blauen Johann Tschürtz (links) im Burgenland und bereitete so den ...
Hans Niessl koalierte mit dem Blauen Johann Tschürtz (links) im Burgenland und bereitete so den Boden für Hans Peter Doskozil.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)

Präsenz bei den Festspielen „reicht nicht aus“
„Ich möchte das Präsidentenamt reformieren und viel mehr direkt bei den Menschen im Land sein. Sich bei den Festspielen in Salzburg, Bregenz und Mörbisch zu zeigen, reicht nicht“, meint Niessl in Richtung des aktuellen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Er wolle die Hofburg stattdessen „durchlüften“, konkret den Gemeinde- und den Städtebund häufiger treffen, einen fixen Tag pro Monat ein Bundesland besuchen („gerne auch den Marktplatz im Dorf“) und sich beim traditionellen Essen am Vorabend der Landeshauptleute-Konferenz mit an den Tisch setzen. Ein Gremium, das er noch aus seiner eigenen Zeit als Landeshauptmann ungemein schätze. Noch heute hält er mit seinen Kollegen und Freunden Erwin Pröll und Michael Häupl eine Art kleine Landeshauptleute-Konferenz im privaten Rahmen ab.

Lesen Sie auch:
Seit dem Neujahrstreffen kennt man auch Herbert Kickls Lieblingssong ...
„Krone“-Kommentar
Kickl: Der ewige Kämpfer ums Kanzleramt
17.01.2026
Harmonie-Störer
Hört die Signale! Babler rennt um sein Leiberl
03.02.2026
Abrechnung bei Empfang
Van der Bellen: USA sind „einstiger Freund“
21.01.2026

Niessl würde Kickl beauftragen
Geschätzt wird Niessl selbst für seine verbindende Art. In der heutigen Zeit werde einfach zu viel gestritten: die Parteien untereinander und selbst in der SPÖ. „Generell gibt die Politik so für die Menschen kein gutes Bild ab. Wir müssen als Gesellschaft endlich wieder mehr miteinander reden, anstatt übereinander. Diesen Zusammenhalt für Österreich wieder anzustreben, wäre mir sehr wichtig“, untermauert der Rote.

Und immerhin war er es auch, der es als SPÖ-Landeshauptmann schaffte, mit wechselnden Mehrheiten im freien Spiel der Kräfte – und dann auch mit der FPÖ – zu koalieren. Eine rot-blaue Zusammenarbeit, die nicht zuletzt Hans Peter Doskozil das Fundament für die absolute Mehrheit im Jahr 2020 legte. Mit Blick auf die Geschehnisse nach der jüngsten Nationalratswahl meint Niessl: „Falls Herbert Kickl auch bei der nächsten Wahl mit der FPÖ Platz 1 erreichen würde, dann bekäme er natürlich den Regierungsbildungsauftrag. Alles andere wäre für mich undemokratisch“, stellt Niessl klar.

„Ein Bundespräsident muss natürlich mit allen demokratisch gewählten Parteien reden. Zudem muss er wissen, wie die normalen hart arbeitenden Menschen ticken. Was sie brauchen und was nicht. Volksnähe ist gefragt“, so Niessl abschließend zu seinem Amtsverständnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
177.372 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
144.301 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
119.448 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Innenpolitik
„Auch ohne Babler-SPÖ“
Ex-Landeschef Niessl plant Antritt für die Hofburg
Sorge um Journalismus
500 PR-Profis polieren Image der Ministerien auf
Hochtrabende Pläne
Norbert Hofer: Neuer Job im „Schicksalsbundesland“
„Haft als System“
Straßburg verurteilt den Kreml jetzt wegen Nawalny
Krone Plus Logo
„Ein Super-GAU“
Insasse tot: Weckruf für überlasteten Strafvollzug
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf