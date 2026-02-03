Ex-Landeschef Niessl plant Antritt für die Hofburg

Und immerhin war er es auch, der es als SPÖ-Landeshauptmann schaffte, mit wechselnden Mehrheiten im freien Spiel der Kräfte – und dann auch mit der FPÖ – zu koalieren. Eine rot-blaue Zusammenarbeit, die nicht zuletzt Hans Peter Doskozil das Fundament für die absolute Mehrheit im Jahr 2020 legte. Mit Blick auf die Geschehnisse nach der jüngsten Nationalratswahl meint Niessl: „Falls Herbert Kickl auch bei der nächsten Wahl mit der FPÖ Platz 1 erreichen würde, dann bekäme er natürlich den Regierungsbildungsauftrag. Alles andere wäre für mich undemokratisch“, stellt Niessl klar.