Oft in Vapes verkauft

Tödlich und legal: Behörde warnt vor Droge „7-OH“

Leben
09.02.2026 13:09
Vor allem Jugendliche sind versucht, legale Drogen wie „7-OH“ auszuprobieren.
Vor allem Jugendliche sind versucht, legale Drogen wie „7-OH“ auszuprobieren.(Bild: Chicken Strip - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Ein neues „Legal High“ namens „7-OH“ macht den Behörden Sorgen. Als Liquid für E-Zigaretten oder in Form von Gummibärchen geht es über den Ladentisch und zieht besonders die junge Zielgruppe an. Dabei handelt es sich um ein potentes Opioid, das süchtig macht und äußerst gefährlich werden kann.

Drogensüchtig nach dem Vapen? Behörden schlagen Alarm, nachdem eine Substanz namens „7-OH“ in immer mehr Geschäften, Tankstellen und Online-Shops auftaucht. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Legal High“, wurde also bisher nicht verboten und kann ohne Probleme erworben werden. Es wird als Liquid für den Vape, aber auch in Form von Gummibärchen oder Eistüten angeboten. Die Substanz „7-OH ist ein Opioid, das potenter als Morphin sein kann“, heißt es von offizieller Seite.

