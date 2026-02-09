Tödlich und legal: Behörde warnt vor Droge „7-OH“

Drogensüchtig nach dem Vapen? Behörden schlagen Alarm, nachdem eine Substanz namens „7-OH“ in immer mehr Geschäften, Tankstellen und Online-Shops auftaucht. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Legal High“, wurde also bisher nicht verboten und kann ohne Probleme erworben werden. Es wird als Liquid für den Vape, aber auch in Form von Gummibärchen oder Eistüten angeboten. Die Substanz „7-OH ist ein Opioid, das potenter als Morphin sein kann“, heißt es von offizieller Seite.