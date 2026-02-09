Nach Bankraub: Kopfgeld auf Täter ausgesetzt

Am 21. Jänner stürmte ein maskierter Täter die Raiffeisenbank-Filiale in Haringsee im Bezirk Gänserndorf. Er bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Danach suchte er mitsamt der Beute in Höhe von rund 20.000 Euro – verstaut in einem schwarzen Müllsack – das Weite. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Räuber verlief bisher ergebnislos.