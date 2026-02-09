Vorteilswelt
Hinweise erbeten

Nach Bankraub: Kopfgeld auf Täter ausgesetzt

Niederösterreich
09.02.2026 15:00
Wer kennt diesen Bankräuber?
Wer kennt diesen Bankräuber?(Bild: Krone KREATIV/LPD NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Für Hinweise zur Ergreifung des Flüchtigen warten 1500 Euro Belohnung. Der bisher Unbekannte hatte am 21. Jänner kurz vor 12 Uhr eine Bankfiliale in Haringsee im Weinviertel (NÖ) überfallen. 

Am 21. Jänner stürmte ein maskierter Täter die Raiffeisenbank-Filiale in Haringsee im Bezirk Gänserndorf. Er bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Danach suchte er mitsamt der Beute in Höhe von rund 20.000 Euro – verstaut in einem schwarzen Müllsack – das Weite. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Räuber verlief bisher ergebnislos.

Lesen Sie auch:
Großfahndung läuft
Täter auf der Flucht
Mit Waffe und FFP2-Maske Bank überfallen
21.01.2026

Fahndung läuft auf Hochtouren
Nun wurden seitens des Geldinstituts 1500 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ausforschung und Festnahme des Unbekannten führen, ausgelobt. Gesucht wird ein etwa 30-jähriger Mann, über 1,85 Meter groß, er war mit weißer FFP2-Maske maskiert und trug eine rote Kapuzenjacke mit Fellkragen. Er sprach im Dialekt.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter an das Landeskriminalamt NÖ unter der Telefonnummer 059133-30-3333 
(auf Wunsch auch vertraulich).

